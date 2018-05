Vela – Palermo-Montecarlo 2018 | cresce il numero di iscritti

sportfair

: Palermo-Montecarlo, tre mesi al via - Zerogradinord : Palermo-Montecarlo, tre mesi al via - Veladuepuntozer : Imoca 60 impegnati nelle Monaco Globe series, al via da Montecarlo - MennaFini : RT @ProVita_Tweet: +++ LA PIÙ GRANDE CAMPAGNA PROLIFE DELLA STORIA D'ITALIA +++ Il camion vela a PALERMO (PA)! #ProVita #avantiperlavita ht… -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Continua are ildialla prossima. Nel frattempo, il Golfo di Mondello attende il passaggio degli spettacolari Imoca 60 impegnati nelle Monaco Globe Series, al via dail 3 giugno Mancano meno di tre mesi alla partenza dellae l’attività intorno alla grande classica dellaoffshore in Mediterraneo organizzata dal Circolo dellaSicilia, Challenger of Record della prossima edizione dell’America’s Cup al fianco del Team Luna Rossa di Patrizio Bertelli, si fa sempre più intensa. Dockside ambiance Dopo l’annuncio della partecipazione del Maxi Atalanta II di Carlo Puri Negri e di Rambler 88, il famoso Super Maxi dello statunitense George David, che torna alladopo averla vinta due anni fa – a bordo, oltre al navigatore italiano Silvio Arrivabene, ci saranno anche i neozelandesi Brad Butterworth e ...