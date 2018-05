Vela – Campionato Europeo 470 2018 | Berta Caruso chiudono ad un punto dal podio

sportfair

: Vela, a Salerno campionato Mondiale 'Homerus-Azimut' per non vedenti - StileTV : Vela, a Salerno campionato Mondiale 'Homerus-Azimut' per non vedenti - NAVIGAMUS : NAVIGAMUS BLOG A VELA: LA ROLEX GIRAGLIA 2018 ESCLUSA DAL CAMPIONATO ITAL... - danavivaldi : La classifica finale, Fandango quinti a due punti dal terzo, potevamo esser terzi cazzarola... -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Al470diad undale tra gli uomini Ferrari/Calabrò brillano in Medal eall’ottavo posto Ildella classe 470 si è chiuso oggi a Burgas in Bulgaria con le due Medal Race riservate ai primi 10 classificati, dopo le qualificazioni terminate ieri. Due gli equipaggi italiani impegnati nella prova a punteggio doppio: Elenae Bianca(GS Aeronautica Militare/YC Italiano) e Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò (Marina Militare) che hanno terminato nelle loro rispettive flotte seste e secondi, chiudendo così ilin quarta posizione ad undal bronzo per le ragazze mentre i ragazzi sono ottavi. Vincono ilnel 470 femminile le slovene Mrak / Macarol la medaglia d’argento va alle tedesche Loewe / Markfort seguite dalle compagne di squadra ...