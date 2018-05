Vegano di ma | cosa mangi? Insulti e botte al cliente Arrestati 4 giovani

huffingtonpost

(Di giovedì 24 maggio 2018) Quattrosono statiper rapina aggravata e lesioni dopo aver aggredito verbalmente e picchiato ildi un ristorantea Milano. "Vegani di m...", "fate schifo", "che c... stateando?", sono queste le frasi che hanno rivolto a un 32enne che stava cenando col fratello seduto ai tavolini esterni di un locale in viale Monte Nero.Un'aggressione gratuita da parte degli sconosciuti, successivamente identificati dai carabinieri: sono tuttistudenti di buona famiglia che vivono in centro. Due hanno 18 anni (uno di loro ha precedenti per danneggiamento e imbrattamento), uno 19 e l'ultimo 20 (con precedenti per droga e tentata estorsione). L'episodio è avvenuto attorno alle 22.15 di ieri, all'ennesima offesa il 32enne si è alzato per raggiungere il gruppo dei cinque (uno è sfuggito all'arresto) e appena girato l'angolo lo hanno ...