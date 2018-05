Vasco Rossi | Claudio Golinelli ricoverato Video | Gallo sostituito da Andrea Torresani

Vasco Rossi - CLAUDIO GOLINELLI RICOVERATO/ Il Gallo recupera per la seconda parte del tour? : VASCO ROSSI, il bassista CLAUDIO GOLINELLI RICOVERATO in terapia intensiva dopo il malore: il Gallo salterà le prime date del tour, ancora non c'è il nome del sostituto.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 21:02:00 GMT)

Ufficiale il sostituto di Claudio Golinelli per il tour di Vasco Rossi - il bassista resta in terapia intensiva : Il sostituto di Claudio Golinelli è stato designato. Sarà Andrea Torresani a suonare il basso nelle prime date del tour di Vasco Rossi, dopo che si è reso necessario un ricovero d'urgenza per il Gallo, colto da malore durate le prove per la data zero allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. La notizia arriva dalla portavoce di Vasco Rossi, Tania Sachs, che ha reso Ufficiale la notizia attraverso il sito web dedicato al rocker di Zocca. ...

Vasco Rossi - il bassista Andrea Torresani sostituisce sul palco Claudio “Gallo” Golinelli dopo il malore : È Andrea Torresani il bassista che sostituisce sul palco di Vasco Rossi Claudio ‘Gallo’ Golinelli, colpito da un grave malore lunedì a Lignano Sabbiadoro durante le prove per il nuovo tour VascoNonStop 2018. “Non è ancora possibile sciogliere la prognosi – ha detto Tiziana Bove, direttore della clinica di Anestesia e rianimazione dell’ospedale di Udine, parlando al Tgr regionale -. Le condizioni rimangono stabili ma ...

Malore per Claudio Colinelli - il "Gallo" - storico bassista di Vasco Rossi : è in terapia intensiva : Durante le prove del VascoNonStop a Lignano, il Gallo (Claudio Golinelli) è stato colpito da un improvviso Malore e da ieri è ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale di Udine. Il bassista di Vasco Rossi, pertanto, non potrà sicuramente essere presente sul palco per le prime date del tour. La nota sul profilo Facebook di Vasco Rossi, che il 1 giugno è atteso a Torino per il via ufficiale del tour."Il Gallo si ...

Concerto Vasco Rossi Lignano 2018 : canzoni in scaletta nella data zero : Tutto pronto per il Concerto di Vasco Rossi a Lignano Sabbiadoro in calendario domenica 27 maggio, data zero del Tour negli Stadi 2018 che vedrà il rocker di Zocca esibirsi nelle principali città italiane. A seguire alcune canzoni in scaletta e altre informazioni utili sul primo spettacolo musicale di Vasco dopo il trionfale Concerto dei record tenutosi a Modena Park la scorsa estate, una parte del quale è stata trasmessa live su Rai 1 con la ...

“In terapia intensiva”. Musica italiana in ansia : è Vasco Rossi a dare la notizia del suo collega e amico finito in ospedale : Un malore lo ha colpito durante le prove a Lignano Sabbiadoro in vista del pRossimo tour di Vasco Rossi, il “VascoNonStop”: la notizia è stata data dall’entourage dello stesso rocker di Zocca per mezzo di un post pubblicato sul sito ufficiale. ”Durante le prove del VascoNonStop a Lignano, il Gallo (Claudio Golinelli) è stato colpito da un improvviso malore e da ieri è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di ...

Vasco Rossi - ricovero urgente per il bassista Claudio Golinelli : “Durante le prove del VascoNonStop a Lignano, il Gallo (Claudio Golinelli) è stato colpito da un improvviso malore e da ieri è ricoverato in terapia intensiva all’Ospedale di Udine. Il bassista, pertanto, non potrà sicuramente essere presente sul palco per le prime date del tour”. Questo il comunicato apparso sul profilo Facebook di Vasco Rossi, che commenta così la notizia del ricovero urgente del collega e amico: “Il ...

