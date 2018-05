Usa | vittoria Trump | basta con i giocatori Nfl in ginocchio durante l’inno

RagUsa - Polizia cattura banda di ladri per furti da Modica a Vittoria : La Polizia di Stato cattura un’altra banda di ladri rumeni e ricettatori italiani. Avevano depredato case ed aziende agricole da Modica a Vittoria.

Venezuela - Usa minacciano sanzioni economiche e diplomatiche dopo la vittoria di Maduro : I 14 Paesi latinoamericani del cosiddetto Gruppo di Lima hanno deciso di ridurre le loro relazioni diplomatiche con Caracas dopo le elezioni presidenziali -

RagUsa : spaccio di droga nel centro di Vittoria - arrestato pusher : Palermo, 17 mag. (AdnKronos) - spaccio di droga a giovanissimi nel centro di Vittoria, in provincia di Ragusa. I carabinieri, dopo giorni di appostamenti, hanno arrestato un pusher di 34 anni, Djebes Ramzi, algerino, mentre cedeva una dose di hashish ad uno studente nella centralissima piazza Manin.

Firenze - licenziati dall’Arma i due carabinieri accUsati di violenza sessuale/ “Una vittoria per le donne" : Firenze, licenziati dall’Arma i due carabinieri accusati di violenza sessuale. “Una vittoria per le donne", il commento di una delle due ragazze che sarebbero state violentate(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 08:35:00 GMT)

Etiopia - chiUsa la miniera del milionario : vittoria ambientalista : ... il problema è la pressione sociale 10 maggio 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Giovani, con 'Ri-generazione Italia' la politica torna viva 10 maggio 2018 Nessun commento Leggi Tutto » 10 maggio ...

RagUsa - marijuana coltivata tra i peperoni : 3 arresti a Vittoria : La Polizia di Stato arresta vittoriese titolare di azienda agricola e 2 suoi operai del Bangladesh, per coltivazione di marijuana. L’azienda produce

RagUsa : scoperte 6 tonnellate di cannabis tra le coltivazioni del pomodorino tipico di Vittoria : Leggi l'Articolo - Ragusa: Grazie all'utilizzo di un drone la polizia ha scoperto circa 6 tonnellate di cannabis ovvero 15mila piante nascoste tra le coltivazioni del po...

Alberi divelti a Comiso e danni a RagUsa e Vittoria : danni per il forte vento a Ragusa, Marina di Ragusa, Vittoria, Scoglitti, Comiso e Acate. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco.

RagUsa : suicidio agricoltore - oggi lutto cittadino a Vittoria : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) – lutto cittadino oggi a Vittoria (Ragusa) dopo il suicidio del giovane agricoltore, Giovanni Viola di 31 anni, disperato per la crisi che ha colpito la sua azienda agricola e per i debiti accumulati. oggi il mercato ortofrutticolo sarà chiuso, così come i negozi. Vittoria si ferma per tutta la giornata. Il ragazzo sabato pomeriggio si era allontanato da casa dicendo al padre che andava a lavare la sua auto, ...

Vittoria - a spasso invece che ai domiciliari : arrestati due siracUsani : Non sono stati trovati in casa malgrado fossero agli arresti domiciliari. I controlli di una volante della Polizia di Vittoria ha portato in carcere due siracusani con precedenti penali. Si tratta di ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 2018 : vittoria d’autorità per RagUsa in gara-1 contro San Martino : Con l’incontro di stasera si sono chiuse le gare-1 dei quarti di finale dei Playoff di A1 femminile. La Passalacqua Ragusa ha difeso con successo il proprio parquet battendo per 70-59 la Fila San Martino. Una vittoria mai in discussione per le siciliane, che visto il formato ridotto di questa Serie hanno già il match point, da giocare in trasferta mercoledì prossimo. Ragusa dopo 10′ era infatti già avanti 20-8. Un parziale pesante ma ...