Usa | supera la sicurezza per dimostrare che lo zaino non è un ordigno | arrestato

Booking.com : 73% viaggiatori Usa tecnologia per superare paure : Roma, 16 mag. , askanews, Il 73% dei viaggiatori usa la tecnologia per superare limiti e paure legate al viaggio. E' quanto emerge da una nuova ricerca di Booking.com, secondo la quale l'elemento ...

Viaggi & Turismo : il 73% dei viaggiatori Usa la tecnologia per superare limiti e paure : Grazie a una conoscenza approfondita delle ultime tecnologie, sempre più Viaggiatori sanno come muoversi nel momento in cui vogliono scoprire perle nascoste e posti unici in vacanza. Secondo una nuova ricerca di Booking, l’elemento chiave per diventare un vero e proprio “Viaggiatore senza limiti” è quello di approfittare di ogni opportunità di Viaggio, superando potenziali barriere e paure, anche con l’aiuto della tecnologia a nostra ...

Usa - la crescita supera le attese : Pil I trimestre +2 - 3% : New York, 27 apr. , askanews, L'economia statunitense è cresciuta nel primo trimestre del 2018 più di quanto previsto dagli analisti. E' quanto emerge dalla lettura preliminare del dato diffuso dal dipartimento al Commercio, secondo ...

Usa possono ostacolare la Cina nel superare l'Occidente nella produzione di chip? - : E se nelle condizioni di guerra commerciale la Cina si chiuderà e drammaticamente ridurre le importazioni dei chip americani, l'economia statunitense potrebbe privarsi di centinaia di miliardi di ...

Economia : Prodi a 'Il Messaggero' - un negoziato per superare i veti Usa-Cina : Roma, 18 apr 08:40 - , Agenzia Nova, - L'ex premier, Romani Prodi, in un suo intervento su "Il Messaggero" rileva come nelle passate settimane ci siano state minacce di battaglie tariffarie sui ...

Sfida commerciale/ Guerra dei dazi un negoziato per superare i veti Usa-Cina : Facile quindi prevedere che, se le cose continuano così, il baricentro dell'economia mondiale si sposterà sempre più verso questo continente, ed in particolare verso la Cina. Il cambiamento non è ...

Cacciatorpediniere Usa diretto verso le acque della Siria. Francia : "Se la linea rossa è stata superata - ci sarà una risposta" : Almeno un Cacciatorpediniere Usa con missili guidati sta navigando verso la costa della Siria. Lo scrive il Wall Street Journal, dopo che Donald Trump ha anticipato una risposta forte contro il regime di Bashar al Assad per l'attacco con armi chimiche a Douma. Secondo il quotidiano turco Hurriyet, il Cacciatorpediniere Donald Cook della Marina militare Usa ha lasciato il porto cipriota di Larnaca, dove era ormeggiato, per avvicinarsi alle acque ...

Usa - vinili e cd superano download Ma il re è lo streaming al 65% : Di sicuro, i dati sono condizionati dallo streaming, il vero metodo generale di ascolto, ormai assurto a consumo abituale casalingo: tanto che i ricavi dalle piattaforme musicali come Spotify e C. ...

Usa - debito supera per la prima volta i 21mila miliardi di dollari : Il debito americano sale e supera per la prima volta i 21mila miliardi di dollari. Nel primo anno di Donald Trump alla Casa Bianca il debito è salito di 1.000 miliardi di dollari e gli effetti del ...

Microsoft supera Apple e Google diventando l’azienda d’informatica più apprezzata negli Usa : Sembra uno scherzo ma non lo è, si tratta a quanto pare solo di una notizia inaspettata: Microsoft possiede una delle migliori reputazioni aziendali. La società di statistica Harris Poll ha pubblicato quest’oggi la “Reputation Quotient 2018” facendo evincere una situazione molto curiosa. Si tratta di un sondaggio effettuato su circa 25.800 persone adulte statunitense, anche se non sappiamo la loro età precisa, il sesso e il ...