USA - nuovi dazi sull'import auto? : Continua la politica protezionistica del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Dopo aver confermato, ieri 23 maggio, i dazi su alluminio e metallo alla Cina, nella giornata odierna il tycoon ha ...

Trump pensa a nuovi dazi su auto importate in USA : New York, 24 mag. , askanews, Come fatto con i dazi su acciaio e alluminio, l'amministrazione Trump potrebbe ricorrere a una legge del 1962 per imporre tariffe doganali sulle auto importate negli ...

Chevrolet C8 Corvette - Nuovi collaudi negli USA : L'ottava generazione della Corvette è protagonista di nuove foto spia, questa volta raccolte negli Stati Uniti. La C8 sarà un modello storico per il passaggio dal motore anteriore a quello in posizione centrale, soluzione che trasformerà completamente la vettura. Il debutto potrebbe avvenire nel corso del 2019.Rivoluzione. Le immagini confermano quanto già visto nei mesi scorsi, con proporzioni ovviamente rivoluzionate dal nuovo schema ...

Ultimo appuntamento con NCIS 15 su Rai2 prima della paUSA : trama 20 maggio e programmazione nuovi episodi : Ancora un episodio di NCIS 15 su Rai2, poi una pausa lunga tutta l'estate: è questo lo scenario che si prospetta oggi, domenica 20 maggio, a tutti i fan della serie crime targata CBS. Dopo la serata di oggi, infatti, bisognerà salutare temporaneamente Gibbs e la squadra: con l'arrivo di giugno Rai2 ha deciso di sospendere la trasmissione di NCIS per i mesi estivi a partire proprio dal sedicesimo dei ventiquattro episodi che compongono la ...

Nuovi massimi storici per le Small Cap USA : Le aziende di dimensioni medio piccole, dal business più domestico, traggono maggiori benefici dalle migliori condizioni dell'economia US rispetto a quella globale, soffrono meno il rimbalzo del $, e ...

GAZA - NUOVI RAID ISRAELE CONTRO HAMAS/ GerUSAlemme accUSA i palestinesi : “USAno i bambini come armi” : Medio Oriente, a GAZA NUOVI RAID di ISRAELE CONTRO HAMAS: "usano i bambini come armi, non credete agli ipocriti nel mondo", attacca Gerusalemme. Scontri sulla Striscia con i palestinesi(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 13:01:00 GMT)

Flixbus : sbarca in USA - da 31 maggio nuovi collegamenti in 28 città : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – Dopo aver rivoluzionato il settore della lunga percorrenza in Europa, Flixbus esporta il suo modello di business unico negli Stati Uniti. A cinque anni dal lancio in Europa, gli autobus verdi faranno il loro esordio a partire da giovedì 31 maggio in 28 città americane, tra cui Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, San Diego e Phoenix. Obiettivo: arrivare a operare 1.000 collegamenti giornalieri entro il 2018. ...

Flixbus : sbarca in USA - da 31 maggio nuovi collegamenti in 28 città (2) : (AdnKronos) – Flixbus conta attualmente 300 aziende partner in tutta Europa, molte delle quali sono piccole imprese a conduzione familiare. Nei 28 mercati in cui opera, Flixbus ha già creato oltre 7.000 posti di lavoro. In questa prima fase di attività negli Stati Uniti, il servizio sarà affidato a sei operatori locali.”Siamo lieti di collaborare con una realtà innovativa e dinamica come Flixbus, che permetterà ad aziende come TCS di ...

Subaru ASCENT : la casa automobilistica inizia la produzione del nuovissimo SUV negli USA : La casa automobilistica giapponese ha iniziato la produzione della Subaru ASCENT nel suo impianto statunitense nell’Indiana Il 7 maggio scorso, la prima ASCENT prodotta in America è uscita dalla catena di montaggio SIA (Subaru of Indiana Automotive Inc.). L’ASCENT è il nuovissimo SUV, a tre file di posti a sedere, che Subaru ha sviluppato esclusivamente per il mercato Nord Americano con l’obiettivo di una crescita sostenibile nella ...

GAZA - NEONATA PALESTINESE MORTA NELLA STRISCIA/ Israele - nuovi scontri per la Nakba : USA “resta processo pace” : STRISCIA di GAZA, scontri con Israele: si teme mattanza dopo Gerusalemme con la "Nakba" che ricorre oggi. MORTA NEONATA PALESTINESE, Hamas invita all'Intifada: Turchia ritira ambasciatore(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 12:30:00 GMT)