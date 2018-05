USA | nell' ultima settimana salgono gli stoccaggi di gas

USA - scorte di petrolio in forte aumento nella scorsa settimana : Teleborsa, - Salgono a sorpresa le scorte di greggio negli USA nella settimana appena trascorsa . Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di petrolio negli ultimi ...

Le sparatorie nelle scuole USA? Colpa di videogiochi - film - aborto e divorzio : L'ultimo evento in cui i videogiochi erano stati citati come una delle cause dell'aumento dei crimini tra i più giovani era una conferenza della NRA, l'ennesima occasione per puntare il dito contro qualcosa di esterno alla questione armi da fuoco e per spostare l'attenzione da problemi che vanno indubbiamente affrontati ma che un business forte come quello delle armi non vuole assolutamente considerare.Mentre un 17enne è tenuto in custodia come ...

Gli esseri umani potrebbero caUSAre i tumori anche nelle altre specie animali : Le attività umane potrebbero aumentare in maniera importante l'incidenza del cancro negli animali. Fra le cause, l'inquinamento in tutte le sue forme

Giovanni Falcone - il buco nelle agende elettroniche e il mistero del viaggio negli USA : tutti i rebus 26 anni dopo la strage : Nel ventiseiesimo anniversario della strage di Capaci pubblichiamo un estratto de I Diari di Falcone di Edoardo Montolli edito da Chiarelettere. L’autore ha studiato per otto anni le agende elettroniche del giudice, entrate e uscite troppo rapidamente dai processi sulla strage di Capaci, nonostante le richieste di approfondimento dei due consulenti che se ne occuparono, le cui perizie furono depositate nel 1992. Sono l’ingegnere Luciano Petrini ...

Gli esseri umani potrebbe caUSAre i tumori anche nelle altre specie animali : (foto: Sandra Leander. Una tartaruga del deserto del Mojave) Fumo, dieta inadeguata, inquinamento, uso di composti chimici cancerogeni, sono solo alcuni dei comportamenti dannosi che possono aumentare il rischio per l’essere umano di cancro e di altre malattie. Ma quali sono i rischi delle nostre attività per le altre specie animali? Questa la domanda che si è posto un gruppo di ricerca dell’Arizona State University, che svela come ...

Zuckerberg chiede scUSA all'Europa : "Commessi molti errori - eviteremo interferenze nelle elezioni europee" : Non in jeans e maglietta come siamo abituati a vederlo, ma in giacca e cravatta, proprio come era accaduto per l'audizione di fronte al Congresso statunitense. E anche stavolta, di fronte ai parlamentari europei convocati dal presidente Antonio Tajani, Mark Zuckerberg ammette candidamente le sue colpe per i recenti scandali che hanno coinvolto Facebook: "Vale per le fake news, per le interferenze russe nelle elezioni americane e per gli ...

Jennifer Aniston - prima presidente USA lesbica nella nuova serie di Netflix : Una sorta di House of Cards , ma decisamente più anticonvenzionale e meno drammatica: questa è la nuova serie tv, prodotta da Netflix , con protagonista un'attrice amata in tutto il mondo come ...

Rolex Capri Sailing Week – ConclUSA l’edizione 2018 con la premiazione nella piazzetta caprese : Rolex Capri Sailing Week: nella piazzetta di Capri assegnati i trofei della combinata e i 4 orologi submariner Con la cerimonia di premiazione, nella piazzetta caprese, si è Conclusa la Rolex Capri Sailing Week , che ha avuto inizio l’11 maggio scorso, con la regata d’altura della Tre Golfi, partita da Napoli. Nelle acque che circondano l’isola di Tiberio, invece, sono stati assegnati, dopo quattro giornate di regate, i titoli di Campioni ...

L’app USAta da Alessia Marcuzzi per controllare il figlio/ Video - gaffe in diretta “non è nella sua camera!” : L’app usata da Alessia Marcuzzi per controllare il figlio: la gaffe in diretta tv a Che tempo che fa. Il figlio Tommaso non si trovava nella sua camera del college a Londra!(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 12:23:00 GMT)

Pioggia di calcinacci nella Galleria Principe di Napoli : struttura chiUSA : Tragedia sfiorata nella Galleria Principe di Napoli, dove si sono staccati dal soffitto numerosi calcinacci precipitati sul pavimento. Le pietre, di grosse dimensioni, sono cadute nella notte, dalla ...

CRITICA DEL FUSARO POLITICO di Moreno Pasquinelli : Per giustificare la sua idea che saremmo oggi alle prese con una società 'post-borghese e post-proletaria', il Nostro scrive che 'Il mondo borghese e proletario, incardinato sul valore del lavoro è ...