Usa-Corea del Nord | salta il vertice a due Trump | “Per il bene di entrambe le parti”

Corea Nord - smantellato sito test nucleari. Salta vertice con Usa | : La chiusura del sito a Punggye-ri, nel Nord-est del Paese, davanti a diversi giornalisti. Secondo Pyongyang e Seul è primo passo verso denuclearizzazione. Ma l'incontro del 12 giugno tra Kim Jong-un e ...

Trump cancella incontro con Kim - Usa-Corea del Nord/ Salta summit a Singapore : "Persa opportunità di pace" : Usa-Corea del Nord, Trump cancella incontro con Kim: Salta il summit tra i due presidenti a Singapore, "persa opportunità di pace" il commento del tycoon(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 16:55:00 GMT)

Usa-Corea del Nord - Trump annulla il vertice con Kim Jong-un : Usa-Corea del Nord, Trump annulla il vertice con Kim Jong-un Usa-Corea del Nord, Trump annulla il vertice con Kim Jong-un Continua a leggere L'articolo Usa-Corea del Nord, Trump annulla il vertice con Kim Jong-un proviene da NewsGo.

Usa-Nord Corea - tensione alle stelle. Trump cancella il vertice con Kim : Donald Trump ha annunciato la cancellazione del vertice con la Nord Corea con una lettera. «Ero davvero impaziente di essere là con te», ha scritto Trump, ma «purtroppo,...

Usa-Corea del Nord - salta il vertice tra Trump e Kim Jong-un a Singapore : La Casa Bianca ha diffuso una lettera in cui Donald Trump scrive a Kim Jong-un dicendogli che il faccia a faccia a Singapore in programma per il 12 giugno è cancellato. "Il mondo e la Corea del Nord in particolare hanno perso una grande opportunità per una pace duratura o per una grande ricchezza", scrive Donald Trump nella lettera in cui annuncia a Kim Jong-un che lo ...

Usa-Nord Corea : Trump cancella vertice con Kim Jong-un : Donald Trump ha scritto il leader nordCoreano Kim Jong-un per annunciargli la cancellazione del vertice. «Tristemente, sulla base dell'aperta ostilità mostrata nelle ultime dichiarazioni, ritengo sia inappropriato in questo momento tenere l'incontro», afferma Trump, sottolineando che il «summit di Singapore non si terrà»...

Usa-Nord Corea - tensione alle stelle. Trump : «È saltato il vertice con Kim» : Donald Trump ha annunciato la cancellazione del vertice con la Nord Corea con una lettera. «Ero davvero impaziente di essere là con te», ha scritto Trump, ma «purtroppo,...

Nord Corea-Usa : Trump cancella il vertice con Kim Jong Un : Donald Trump ha scritto il leader Nordcoreano Kim Jong-Un per annunciargli la cancellazione del vertice. «Tristemente, sulla base dell'aperta ostilità mostrata nelle ultime dichiarazioni, ritengo sia inappropriato in questo momento tenere l'incontro», afferma Trump, sottolineando che il «summit di Singapore non si terrà»...

Usa-Nord Corea - tensione alle stelle. Trump : «È saltato il vertice con Kim» : La Corea del Nord ha fatto esplodere almeno tre tunnel, gli edifici per l'osservazione ed altre strutture del sito per i test nucleari di Punggye-ri. Lo riporta l'agenzia sudCoreana Yonhap i...

Corea Nord - smantellato sito test nucleari. Dubbi su vertice con Usa - : La chiusura del sito a Punggye-ri, nel Nord-est del Paese, davanti a diversi giornalisti. Secondo Pyongyang e Seul è il primo passo verso la denuclearizzazione. Ombre su incontro tra Kim Jong-un e ...

Corea - smantellato il sito dei test nucleari. Ma il vertice con gli Usa del 12 giugno è sempre più a rischio : Il vertice del 12 giugno tra Kim e Trump è sempre più a rischio. Pyongyang offesa dall’accostamento con Gheddafi. Rottura tra Washington e Pechino sui dazi

La Corea del Nord contro gli Usa : offensive le parole di Pence : Sembra sempre più a rischio il vertice in programma il 12 giugno tra Kim Jong-un e Donald Trump. Man mano che la data si avvicina sorgono nuovi contrasti tra Corea del Nord e Stati Uniti. Oggi a far arrabbiare Pyongyang ci sono delle dichiarazioni di Mike Pence, il vicepresidente Usa, che avrebbe fatto commenti "ignoranti e stupidi" accostando la Corea del Nord alla Libia e dicendo, durante un'intervista televisiva, che Kim rischia di fare la ...

Corea Nord minaccia di far saltare summit Kim-Trump : Usa offensivi : Corea Nord minaccia di far saltare summit Kim-Trump: Usa offensivi Corea Nord minaccia di far saltare summit Kim-Trump: Usa offensivi Continua a leggere L'articolo Corea Nord minaccia di far saltare summit Kim-Trump: Usa offensivi proviene da NewsGo.

La Corea del Nord contro gli Usa : “Il vicepresidente Pence è un ignorante” : Dopo le aperture gli insulti. Il vertice tra Trump e Kim del 12 giugno è sempre più in bilico. La Corea del Nord minaccia esplicitamente di farlo saltare i se gli Usa restano legati ad «atti illegali e oltraggiosi». Choe Son-hui, vice ministro degli Esteri e volto forte della diplomazia del Nord con gli Stati Uniti, ha rilevato che il faccia a facc...