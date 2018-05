USA | ad aprile netto calo di vendite case esistenti

USA - vendite di nuove abitazioni in calo ad aprile : Teleborsa, - Diminuiscono le vendite di nuove abitazioni negli Stati Uniti . Ad aprile il dato ha evidenziato un decremento dell'1,5% a 662 mila unità rispetto alle 672 mila unità riviste di marzo , ...

USA - vendite di nuove abitazioni in calo ad aprile : Diminuiscono le vendite di nuove abitazioni negli Stati Uniti . Ad aprile il dato ha evidenziato un decremento dell'1,5% a 662 mila unità rispetto alle 672 mila unità riviste di marzo , 694 mila il ...

NPD : God of War e PS4 dominano nel mese di aprile negli USA : NPD ha rivelato le sue statistiche per il mese di aprile 2018 relative al mercato degli Stati Uniti.I numeri provengono dal celebre analista del settore Mat Piscatella, che, dopo aver spiegato le sue ragioni di un lancio di PS5 nel 2020, ha pubblicato un ampio video su YouTube.Come riporta Dualshockers, prima di tutto, è un trionfo per God of War, che non è solo il gioco più venduto ad aprile, ma ha fissato un record di vendite in dollari per ...

USA - mercato edilizio in frenata a aprile : Teleborsa, - Brusca frenata del mercato edilizio degli Stati Uniti . Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense, ad aprile i nuovi cantieri avviati sono scesi del 3,7% su base mensile a 1,287 ...

USA - mercato edilizio in frenata a aprile : Brusca frenata del mercato edilizio degli Stati Uniti . Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense, ad aprile i nuovi cantieri avviati sono scesi del 3,7% su base mensile a 1,287 milioni di ...

USA - aprile in decelerazione per il commercio al dettaglio : Teleborsa, - Decelerano le vendite al dettaglio degli Stati Uniti, che salgono ma meno del mese precedente. Ad aprile, si è registrato un incremento mensile dello 0,3% dopo il +0,8% del mese ...

USA - aprile in decelerazione per il commercio al dettaglio : Decelerano le vendite al dettaglio degli Stati Uniti, che salgono ma meno del mese precedente. Ad aprile, si è registrato un incremento mensile dello 0,3% dopo il +0,8% del mese precedente. Il dato è ...

Cina vola surplus verso USA ad aprile : ... - PECHINO, 8 MAG - Il surplus commerciale della Cina verso gli Usa si amplia di quasi 7 miliardi ad aprile, a quota 22,19, sui 15,43 miliardi di marzo: negli stessi mesi, il saldo generale col mondo ...

Cina vola surplus verso USA ad aprile : ... - PECHINO, 8 MAG - Il surplus commerciale della Cina verso gli Usa si amplia di quasi 7 miliardi ad aprile, a quota 22,19, sui 15,43 miliardi di marzo: negli stessi mesi, il saldo generale col mondo ...

Cina vola surplus verso USA ad aprile : ANSA, - PECHINO, 8 MAG - Il surplus commerciale della Cina verso gli Usa si amplia di quasi 7 miliardi ad aprile, a quota 22,19, sui 15,43 miliardi di marzo: negli stessi mesi, il saldo generale col ...

USA - +164 mila occupati ad aprile. Scende il tasso disoccupazione : L'economia statunitense crea meno posti di lavoro del previsto ad aprile. Nel mese in esame, sono state aperte 164 mila buste paga nei settori non agricoli , non-farm payrolls, , in aumento rispetto

USA - +164 mila occupati ad aprile. Scende il tasso disoccupazione : Teleborsa, - L'economia statunitense crea meno posti di lavoro del previsto ad aprile. Nel mese in esame, sono state aperte 164 mila buste paga nei settori non agricoli , non-farm payrolls, , in aumento rispetto ...

USA - +164 mila occupati ad aprile. Scende il tasso disoccupazione : Teleborsa, - L'economia statunitense crea meno posti di lavoro del previsto ad aprile. Nel mese in esame, sono state aperte 164 mila buste paga nei settori non agricoli , non-farm payrolls, , in aumento rispetto ...

USA : in settore privato +204mila unità in aprile - oltre attese : Milano, 2 mag. AdnKronos) – Nel mese di aprile, negli Stati Uniti, sono stati creati 204mila i posti di lavoro nel settore privato. Secondo quanto diffuso dall’Adp Research Institute, si tratta di un incremento che si confronta con il precedente dato di +228mila, ed è al di sopra delle attese che indicavano +200mila. L'articolo Usa: in settore privato +204mila unità in aprile, oltre attese sembra essere il primo su Meteo Web.