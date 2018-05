Uomini e Donne | Nicolò Ferrari dopo la scelta | “Sto male | piango Nilufar e Giordano? Non

ENRICO ROCCHI/ Chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne che sta conoscendo Ursula? : ENRICO ROCCHI è uno degli ultimi arrivati al trono over di Uomini e Donne. Arrivato per corteggiare Ida Platano, il cavaliere romano ha iniziato a conoscere Ursula Bennardo.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 11:30:00 GMT)

Uomini e Donne - Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi : "Non vogliamo stare lontani per nessun motivo" : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono i protagonisti assoluti della copertina del nuovo numero di Uomini e Donne Magazine. La neo coppia ha raccontato come sta vivendo i primi giorni da fidanzati dopo la scelta: Nilufar: E’ assurdo e ha superato qualsiasi aspettativa. Cammino a dieci metri da terra. Stiamo scoprendo lati del carattere dell’altro che non conoscevamo. Io lo avevo avvertito che in coppia mi sarei trasformata in una cozza che non ...

Canoa slalom - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tolto il C2 - stesse gare per Uomini e donne : alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ci saranno quattro gare di Canoa slalom, C1 e K1 sia al maschile che al femminile. Sparisce quindi il C2 maschile per permettere una perfetta parità di genere nelle competizioni presenti. Andiamo quindi a scoprire i criteri di qualificazione per l’appuntamento a cinque cerchi. QUANTI ATLETI PARTECIPANO alle Olimpiadi: Saranno 82 gli atleti presenti, 41 uomini e 41 donne. Il Giappone, in quanto paese ospitante, avrà ...

Uomini e Donne - Nicolò Ferrari : "Nilufar e Giordano? Non capisco quello che li lega" : Il settimanale Uomini e Donne Magazine, in edicola questa settimana, ha raccolto il duro sfogo di Nicolò Ferrari, mancata scelta di Nilufar Addati che ha preferito uscire dallo studio di Maria De Filippi con Giordano Mazzocchi: Sto male, non lo nego. Sono giorni che piango, ma so che è giusto andare avanti. Sto provando a svagarmi, voglio riprendere in mano la vita di tutti i giorni che avevo messo un po’ da parte per lei. Aspettavo di vederla ...

Uomini e Donne - Stefano Guglielmini : "Tra me e Nilufar c'era un accordo che lei non ha rispettato" : Uomini e Donne si sta concludendo, e una delle troniste, Nilufar Addati, ha già fatto la sua scelta, che è ricaduta su Giordano Mazzocchi. Ma un ex corteggiatore di Nilufar, Stefano Guglielmini, non ha preso bene, e ha addirittura insinuato, nelle scorse ore, che tra lui e la Addati ci fosse un accordo segreto che la ragazza non ha rispettato. Sempre di più ...❤️ #amorepuro Un post condiviso da Nilufar Addati ...

Bello Figo/ L’appello a Maria De Filippi : “Se faccio Uomini e Donne mi sposo - portami sul trono!” (Video) : Bello Figo, il rapper è tornato: L’appello a Maria De Filippi, “Se faccio Uomini e Donne mi sposo, portami sul trono!”, ecco il video dell'intervista singola de Le Iene.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 11:01:00 GMT)

Uomini e Donne - Lorenzo : "Ho due costole rotte - ma alla scelta di Sara ci sarò" : Uomini e Donne sta per terminare: ormai manca solo la scelta della tronista Sara Affi Fella, che dovrà decidere chi sarà l'uomo al suo fianco tra Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi. Il 29 maggio si registrerà la scelta, ma Lorenzo in queste ore ha raccontato su Instagram un 'imprevisto' che potrebbe mettere a repentaglio la sua partecipazione alla puntata. prosegui la letturaUomini e Donne, Lorenzo: "Ho due costole rotte, ma alla ...

Uomini e Donne : Nilufar accusata dall'ex corteggiatore Stefano che svela un accordo tra loro : L'ex corteggiatore Stefano Guglielmini, pubblica una foto compromettente con l'ex tronista e dichiara: "Ha preso in giro me e la mia famiglia!"

Nilufar Addati fidanzata durante il trono?/ Foto - Uomini e Donne : Stefano Guglielmini mostra le prove : Nilufar Addati aveva un storia segreta prima della scelta di Giordano Mazzocchi? Foto, Uomini e Donne, trono classico: Stefano Guglielmini mostra le prove e scrive che...(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 09:34:00 GMT)

Lorenzo Riccardi ha avuto un incidente/ Uomini e Donne : “Qualcuno non vuole che arrivi alla scelta…” : Lorenzo Riccardi ha avuto un incidente, trono classico di Uomini e Donne: “Qualcuno non vuole che arrivi alla scelta…”, Sara Affi Fella sceglierà lui o Luigi Mastroianni?(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 09:09:00 GMT)

Uomini e Donne Over : Gemma litiga con Marco per colpa di Giorgio : A Uomini e Donne Over Gemma ha litigato con Marco, suo nuovo corteggiatore, per colpa di Giorgio. La querelle ha tenuto banco per tutta l’intera puntata e sollevato numerose polemiche. Il pubblico della trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi si è fondamentalmente diviso in tre parti. Alcuni si sono schierati con Marco, salvo poi rimaner delusi a fine puntata. Altri si sono schierati con Gemma, altri ancora, invece, con ...

Giulia De Lellis a Uomini e Donne si ricorda di Andrea Damante e si commuove : Nilufar Addati sta per scegliere tra i suoi due corteggiatori. Subito dopo aver annunciato i tronisti Maria saluta anche Giulia De Lellis che parteciperà all’interno dello studio alla scelta di Nilufar. Solo poche settimane fa, sui social, si potevano vedere i video e le foto di Giulia De Lellis e Andrea Damante in Tanzania. Tra scimmie e giraffe i due ragazzi sembravano felicemente innamorati. In Tanzania la bellissima Giulia mostra dei ...

Uomini e Donne/ Tina Cipollari esagera con Gemma Galgani? "Si sta andando oltre - rispetto!" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tina Cipollari contro Gemma Galgani, il pubblico dice basta e una nota attrice attacca l'opinionista...(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Le scelte di Sara e di Mariano Catanzaro : una data certa e un forte sospetto (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Quando sceglie Sara Affi Fella? Pare sia il 29 maggio la data certa. Sospetti invece sulla scelta di Mariano Catanzaro(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 07:05:00 GMT)