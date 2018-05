Uomini e Donne | Lorenzo | Ho due costole rotte | ma alla scelta di Sara ci sarò

Uomini e Donne : Nilufar accusata dall'ex corteggiatore Stefano che svela un accordo tra loro : L'ex corteggiatore Stefano Guglielmini, pubblica una foto compromettente con l'ex tronista e dichiara: "Ha preso in giro me e la mia famiglia!"

Uomini e Donne Over : Gemma litiga con Marco per colpa di Giorgio : A Uomini e Donne Over Gemma ha litigato con Marco, suo nuovo corteggiatore, per colpa di Giorgio. La querelle ha tenuto banco per tutta l’intera puntata e sollevato numerose polemiche. Il pubblico della trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi si è fondamentalmente diviso in tre parti. Alcuni si sono schierati con Marco, salvo poi rimaner delusi a fine puntata. Altri si sono schierati con Gemma, altri ancora, invece, con ...

Giulia De Lellis a Uomini e Donne si ricorda di Andrea Damante e si commuove : Nilufar Addati sta per scegliere tra i suoi due corteggiatori. Subito dopo aver annunciato i tronisti Maria saluta anche Giulia De Lellis che parteciperà all’interno dello studio alla scelta di Nilufar. Solo poche settimane fa, sui social, si potevano vedere i video e le foto di Giulia De Lellis e Andrea Damante in Tanzania. Tra scimmie e giraffe i due ragazzi sembravano felicemente innamorati. In Tanzania la bellissima Giulia mostra dei ...

Uomini e Donne/ Tina Cipollari esagera con Gemma Galgani? "Si sta andando oltre - rispetto!" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tina Cipollari contro Gemma Galgani, il pubblico dice basta e una nota attrice attacca l'opinionista...(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi è uscito dall’ospedale : ecco come sta : Uomini e Donne, incidente stradale per Lorenzo Riccardi: il corteggiatore rivela cosa è successo e come sta Tanta preoccupazione per i fan di Uomini e Donne, più in particolare per i sostenitori di Lorenzo Riccardi. Il simpatico e giovanissimo corteggiatore di Sara Affi Fella ha avuto un incidente stradale. La notizia riguardo ciò che è […] L'articolo Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi è uscito dall’ospedale: ecco come sta proviene da ...

Uomini e Donne anticipazioni : ecco la data della scelta di Sara Affi Fella : anticipazioni Uomini e Donne: quando sceglie Sara Affi Fella? ecco la data della scelta Manca poco alla scelta di Sara Affi Fella di Uomini e Donne. La tronista sceglierà il suo nuovo fidanzato il prossimo martedì 29 maggio. Come già accaduto per Nilufar Addati, Sara sceglierà alla presenza del pubblico, di Maria De Filippi e […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: ecco la data della scelta di Sara Affi Fella proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne Over : Nadia Rinaldi attacca Marco Cappagli! : Per quale motivo Nadia Rinaldi attacca Marco Cappagli nuova fiamma di Gemma Galgani del Trono Over di Uomini e Donne? L’ex naufraga de L’Isola Dei Famosi spara a zero anche contro la storica dama piemontese. Perchè? Ecco che cosa è accaduto! Nadia Rinaldi reduce della tredicesima edizione de L’Isola Dei Famosi ha rilasciato un’intervista al settimanale “Nuovo Tv” dove attacca due dei protagonisti di punta di ...

