Università | Statale Milano | sentenza Tar non è in alcun punto sfavorevole

sportfair

: Quella riguardante la Statale potrebbe tracciare il solco per un ciclo di riforme che renda libero l’accesso ai cor… - liveunict : Quella riguardante la Statale potrebbe tracciare il solco per un ciclo di riforme che renda libero l’accesso ai cor… - MattiaSguazzini : RT @scuola24: Il Tar Lazio conferma lo stop al #numerochiuso a @LaStatale di Milano @Eugenio_Bruno @udu_sind - MarcoMambrini : Oggi in Università Statale di Milano, per seguire il convegno #maratonaGDPRunimi Con una mia domanda si è aperto u… -

(Di giovedì 24 maggio 2018), 24 mag. (AdnKronos) – In riferimento alladel Tar del Lazio riguardante l’introduzione del numero programmato per i corsi di area umanistica all’di, “e con particolare riferimento all’interpretazione della stessa contenuta nel comunicato diffuso ieri da Udu”, larichiama l’attenzione sul fatto che, “oltre a non evocare maiprofilo di ‘illegittimità’ nella decisione presa a suo tempo dal Senato accademico, lanon si presenta inalla”. E’ quanto emerge in una nota dell’milanese.“Al contrario, lariconosce ‘la necessità’ del provvedimento nelle circostanze in cui era stato assunto e fonda il proprio parere attuale proprio sul venir meno di quelle circostanze, sancendo la ...