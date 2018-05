Under 21 | Di Biagio | ' Portogallo forte | ma noi non siamo male'

Italia Under 21 : Di Biagio chiama Plizzari - Luperto e Brignola. Ci sono Locatelli e Cutrone : sono 26 i calciatori convocati per le ultime due amichevoli stagionali che la Nazionale Under 21 giocherà venerdì 25 maggio in casa del Portogallo , stadio 'A. Coimbra Da Mota' di Estoril, ore 17.30 ...

Calcio : Luigi Di Biagio torna allenatore della Nazionale Under 21. A fine maggio due amichevoli per gli Azzurrini : torna al suo primo incarico Luigi Di Biagio: dopo aver sostituito nelle amichevoli primaverili Gian Piero Ventura sulla panchina della Nazionale italiana di Calcio, l’ex centrocampista dell’Inter torna ad allenare la Nazionale under 21. Ultimi due incontri di questa stagione per gli Azzurrini: venerdì 25 maggio (ore 17.30 locali, le 18.30 italiane) impegno allo stadio ‘A. Coimbra Da Mota’ di Estoril con il Portogallo, mentre martedì ...

Di Biagio torna c.t. dell'Under 21. Per un Europeo in Italia da protagonisti : Gigi Di Biagio è tornato ufficialmente a ricoprire l'incarico di c.t. dell'Under 21. L'ufficialità è arrivata dalla Federcalcio, in una nota diffusa nel pomeriggio: "A guidare gli Azzurrini sarà ...

Nazionale : Di Biagio torna ad allenare l’Under 21 : Luigi Di Biagio torna ad allenare l’Under 21 dopo la rapida esperienza da Ct nella Nazionale maggiore dopo l’arrivo di Mancini “Nella vita bisogna sempre esser riconoscenti a chi mette l’anima nelle cose che fa: volevo ringraziare Luigi Di Biagio che ha avuto per due partite importanti alla guida della Nazionale. E’ stata una persona di grande competenza e correttezza ed ha creato un ottimo clima in quella trasferta ...

Luigi Di Biagio sarà confermato ct dell’Italia? Un allenatore senza vittorie e che ha fallito con l’Under21 : “Se avessimo avuto Guardiola o Mourinho in panchina sarebbe cambiato qualcosa? Perciò non ho nessun dubbio che Di Biagio stia facendo bene. È un tecnico federale, conosce benissimo tutti i giocatori ed è migliorato anno dopo anno; è una risorsa per la Federazione e per il calcio italiano e noi lo sappiamo. O sarà lui l’allenatore o probabilmente entrerà nel nuovo staff tecnico. Gigi è veramente bravo e non sono l’unico che la penso così in ...

GENTILE “DI BIAGIO HA FALLITO”/ “Ha perso con l’Under 21 - la Nazionale non la merita” : GENTILE... poco GENTILE con Di BIAGIO. Feroci critiche al Ct della Nazionale: "Tutti i tecnici Federali hanno ottenuto risultati prima del salto, con Di BIAGIO non è stato così"(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 00:55:00 GMT)

Gigi Di Biagio ct della Nazionale - parla Claudio Gentile : 'Ha fallito con l'Under 21 - non la merita' : "I convocati di Di Biagio? Forse non ci sono giocatori che meritano quella maglia se bisogna fare affidamento su quelli che hanno fallito la qualificazione ai Mondiali, e questo non è positivo". Così ...