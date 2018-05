Unc | Contro la pubblicità difendersi con l' informazione

Scontro treno-tir nel Torinese - testimone : “Una tragedia annUnciata - tanti i passaggi a livello pericolosi” : “E’ una tragedia annunciata. Di passaggi a livello pericolosi come quello ce ne sono tanti sulla linea tra Ivrea e Chivasso. Ed e’ un caso che sia successo un incidente solo adesso. Il Treno viaggiava a 100-120 chilometri orari quando si e’ scontrato con il Tir. Il trasporto eccezionale era impegnato in una complessa manovra in mezzo al passaggio a livello. Se ci fossero stati dei sensori che segnalavano la presenza di un ...

Napoli - Sarri sotto shock : lo sfogo contro De Laurentiis dopo l’annUncio di Ancelotti : Sarri vs De Laurentiis, il duello tra le parti continua serrato, il tecnico ha risposto a tono dopo le novità relative alla panchina del Napoli Carletto Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli, il patron De Laurentiis ha deciso di non aspettare la decisione di Sarri ed ha scelto di muoversi dunque anzitempo. Lo stesso ormai ex tecnico Sarri, ha parlato dell’accaduto, togliendosi qualche sassolino dalle scarpe: “Non meritavo di ...

ANCELOTTI-NAPOLI - C'E' LA FIRMA : incontro finito - annUncio in serata : 14.20 VIVRA' IN CITTA' - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, a differenza di quanto fatto da Sarri, che ha vissuto a pochi chilometri dal centro d'allenamento di Castelvolturno, ...

Gf15 : Barbara D'Urso si scaglia contro Filippo - il gieffino è stato denUnciato : Nella serata tra il 22 e il 23 maggio 2018, è avvenuta l'attesa messa in onda della nuova diretta ufficiale del 'Grande Fratello 15', che ha visto la conduttrice partenopea Barbara D'Urso condannare fermamente le recenti dichiarazioni rilasciate dal gieffino Filippo Contri, circa le modalità con cui quest'ultimo è abituato a trattare ed educare gli animali. La D'Urso condanna le dichiarazioni shock di Filippo: il gieffino riceve una denuncia Lo ...

Jean-Claude JUncker contro Lega e M5s : 'Non toccate i diritti degli africani' : Ci mancava il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker . Anche lui contro il governo Lega-M5s . Mister Europa infatti ha promesso che l'esecutivo comunitario vigilerà per ' ...

Roma : controlli all’aeroporto di Fiumicino. Quattro denUnciati : Roma: numerosi controlli a persone e veicoli Roma – Numerosi controlli sono stati effettuati all’interno dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. Nelle ultime 48 ore, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma, hanno denunciato 4 passeggeri. L’accusa è quella di tentato furto, a carico di 3 cittadini italiani e 1 svizzero. Il quartetto è stato sorpreso a trafugare materiale all’interno dei duty-free ...

Selvaggia Lucarelli contro Barbara d’Urso / Luigi Favoloso? “Ora lo denUncio!” - la blogger ha le idee chiare : Selvaggia Lucarelli non ci sta ed è pronta a dare battaglia non solo a Luigi Favoloso, ma anche a Barbara D'Urso. Oggi la giornalista sarà ospite a Domenica in(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 16:50:00 GMT)

Scontro a Candaten di Sedico - una giovane ferita e un ragazzo denUnciato : Incidente nella notte tra sabato e domenica sulla Regionale 203 Agordina, il giovane aveva un tasso alcolico alto

“Abbiamo il premier e i ministri”. L’annUncio di Salvini dopo un incontro con Di Maio : “Stamattina abbiamo chiuso l’accordo sul premier e sulla squadra di ministri”. Ad affermarlo Matteo Salvini dopo aver incontrato di nuovo, questa mattina a Roma, Luigi Di Maio. Queste erano infatti le ultime ore per trovare la condivisione del nome del premier prima di andare a riferire domani da Mattarella. Il capo dello Stato ha così convocato i gruppi di Lega e Movimento Cinque stelle. Le delegazioni delle due forze ...

“La Notte del Maestro” : annUnciate le due formazioni - White Stars contro Blue Stars : La Notte del Maestro: alla partita di domani scenderà in campo anche Antonio Di Natale. Biglietti in vendita su www.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket presenti su tutto il territorio nazionale. Ultimi biglietti disponibili al prezzo speciale di € 5 Arriva il momento più atteso per quanto riguarda la La Notte del Maestro. Per la partita del 21 maggio allo Stadio Meazza sono state annunciate, infatti, le due formazioni stellari che ...

E' scontro Lega-M5s sulla Tav. Di Maio annUncia : 'Diremo alla Francia che non serve più' : Dal blog pentastellato si chiede anche la chiusura dell'Ilva. Critico Salvini: 'O si rispetta il contratto o salta tutto' dice -

Selvaggia Lucarelli contro Favoloso a Sabato Italiano : “Lo denUncerò” : Sabato Italiano: Selvaggia Lucarelli conferma che denuncerà Luigi Favoloso E’ appena andata in onda una nuova puntata di Sabato Italiano su Rai Uno. E la conduttrice Eleonora Daniele ha intervistato la giurata della tredicesima edizione di Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli, la quale ha fatto molto discutere in questi ultimi giorni per via di ciò che è successo al Grande Fratello. Per i pochi che non lo sapessero, Luigi Favoloso è ...

Proponeva vendita di riviste militari per contro della Finanza : denUnciato : FRANCAVILLA FONTANA - I militari della compagnia della Guardia di Finanza di Francavilla Fontana hanno denunciato per truffa e sostituzione di persona, D. P., trentenne della provincia di Bari perché ...