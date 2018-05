Una truffa intrigante riuscita solo a metà

Soldi per i bimbi bisognosi - ma era Una truffa : 2 donne scoperte a Lauro : Chiedevano Soldi per i bambini bisognosi, ma era una truffa. A Lauro sono state denunciate due donne. Si tratta di una 27enne di Casoria e di una 45enne di Afragola. Circolavano mostrando il tesserino ...

Una finta Ico insegna a non farsi truffare dai furbetti delle criptovalute : (Foto: screenshot del sito Web HoweyCoins.com) Sembra un’occasione da non lasciarsi sfuggire: una nuova criptovaluta e guadagni assicurati. Peccato sia tutto finto. Sì, perché l’HoweyCoins non esiste. È una criptovaluta finta. È finta la Initial coin offering (Ico), ossia una forma di raccolta di capitale basata su valute virtuale. È finto il white paper di otto pagine, ossia il documento che presenta il progetto. E sono finti i ...

Truffa Gratta e Vinci falsi : nessUna vincita possibile - intervenuta la Polizia : La Truffa Gratta e Vinci dilaga con oltre 62mila tagliandi contraffatti. L'operazione fraudolenta è stata disinnescata dal corpo della Polizia di Napoli (braccio economico-finanziario), che, dopo aver ravvisato strani movimenti a carico di una specifica spedizione proveniente dalla Turchia, si è attivata per andare a fondo alla faccenda, confermando che i 12 colli in cui erano contenuti i biglietti adulterati fossero indirizzati a persone con ...

Facebook e WhatsApp a pagamento? La prima è vera la seconda Una Bufala con Truffa : Facebook diventerà a pagamento, ma solo per offrire funzioni aggiuntive e al momento WhatsApp non è previsto un piano di abbonamento a pagamento anche per i privati. State attenti ai messaggi Truffa Facebook e WhatsApp diventeranno a pagamento? Tra truffe e notizie vere Da tempo si rumoreggia di Facebook e WhatsApp a pagamento e tra […]

Le Iene - la storia di Adele : in meno di due anni ha buttato 300 mila euro a causa di Una truffa sul web : Le Iene, la storia di Adele: in meno di due anni ha buttato 300 mila euro a causa di una truffa sul web “Vivevo col telefono, facevo tutto ciò che mi dicevano”, ha raccontato la donna Continua a leggere L'articolo Le Iene, la storia di Adele: in meno di due anni ha buttato 300 mila euro a causa di una truffa sul web provIene da NewsGo.

WhatsApp - scarpe Adidas in regalo : non è Una semplice bufala/ Allarme truffa online : cos'è e come difendersi : WhatsApp, scarpe Adidas in regalo? Non è la semplice bufala ma una vera e propria truffa online. Ecco cosa promettono in cambio dei propri dati personali.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 15:49:00 GMT)

Scoperta Una cybertruffa con finte Pec : ripuliti conti correnti online : (Foto: Negative Space/Pexels) Oltre un milione e 200mila euro. A tanto ammonta (al momento) il bottino della cybertruffa che ha colpito i conti correnti di alcuni clienti di banche online, utilizzando la Pec. Il colpo è stato smascherato da un’indagine della Direzione distrettuale antimafia. I carabinieri di Messina hanno arrestato cinque persone e sequestrato 31 tra conti correnti e depositi bancari attribuibili agli ...

UltraMetabolismo gocce per dimagrire : opinioni - ingredienti e controindicazioni - funziona o è Una truffa? : Avete mai sentito parlare delle gocce dimagranti UltraMetabolismo? In caso vorreste avere maggiori informazioni a riguardo, in questo articolo troverete tutto quello di cui avete bisogno per scoprire questo nuovo prodotto che vi farà perdere peso. Non resta dunque che scoprire qualcosa in più su queste gocce: di seguito dovrete le opinioni di chi lo ha provato, le controindicazioni relative al prodotto, i possibili effetti collaterali ...

Vercelli : 'Occhio a quell'sms - può essere Una truffa' : 'Il messaggio sms che consente di disattivare i servizi a pagamento attivati su internet erroneamente o non richiesti, sarebbe già diventato strumento di nuove truffe'. L'allarme arriva dall'Adiconsum ...

Finte mail per il rimborso del canone Rai. L'allarme dell'Agenzia dell'Entrate : "È Una truffa" : Attenzione alle mail inviate in nome dell'Agenzia delle entrate che, dietro la comunicazione di un fantomatico rimborso del canone tv, nascondono un tentativo di truffa a danno dei cittadini.Negli ultimi giorni sono state segnalate delle false mail, apparentemente provenienti dall'assistenza servizi telematici dell'Agenzia ma in realtà inviate da un indirizzo contraffatto non riconducibile alle entrate. Nel testo del messaggio di posta ...

Poggibonsi : truffata da guaritore - 62enne suicida dandosi fuoco/ Identificati membri di Una setta : Poggibonsi, Siena: 62enne truffata da un "guaritore" straniero si dà fuoco e si suicida in un parcheggio del paesino toscano. Malata di depressione era stata circuita dal finto guru(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 23:11:00 GMT)

Una donna di 62 anni si dà fuoco dopo essere stata truffata da un guaritore : Ma non solo: le persone hanno perduto la fiducia nella scienza e nella medicina . La donna era stata truffata da un guaritore Ed è così che dobbiamo raccontare storie simili, che non vorremmo mai ...

Bea - la «bimba di pietra» morta a 8 anni : la truffa a suo nome è Una vergogna per l'Italia intera : «Aiutiamo la piccola Bea, dateci 30 euro». Bea è riferito a Beatrice Naso, la bimba morta a 8 anni a causa di una malattia rara che in molti avevano definito la «bimba...

