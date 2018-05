Una modulazione globale per le eruzioni vulcaniche

meteoweb.eu

: RT @AssuntaDAquale: I social nel @MEF_GOV sono diversificati con una modulazione dei linguaggi: Twitter, Instagram, LinkedIn E Telegram #… - FPA_net : RT @AssuntaDAquale: I social nel @MEF_GOV sono diversificati con una modulazione dei linguaggi: Twitter, Instagram, LinkedIn E Telegram #… - marcolaudonio : RT @AssuntaDAquale: I social nel @MEF_GOV sono diversificati con una modulazione dei linguaggi: Twitter, Instagram, LinkedIn E Telegram #… - tosochris : RT @AssuntaDAquale: I social nel @MEF_GOV sono diversificati con una modulazione dei linguaggi: Twitter, Instagram, LinkedIn E Telegram #… -

(Di giovedì 24 maggio 2018) La ricerca, Global time-size distribution of volcanic eruptions on Earth, a cura dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), descrive i tempi di ritorno e la frequenza delledi diversa scala, da quelle piccole e frequenti a quelle rare e catastrofiche, e suggerisce che non sia possibile anticiparne con certezza dimensioni e impatto. Lesono tra gli eventi più spettacolari del nostro Pianeta. Con una frequenza media di circa 40 all’anno, possono variare da tranquille colate di lava lungo i fianchi del vulcano, fino a eventi, fortunatamente rari, in grado di modificare il clima terrestre e, in casi estremi, mai osservati in epoca storica, innescare conseguenze devastanti. Lo studio integra i metodi dell’analisi statistica con la recente compilazione di database mondiali per gli ultimi milioni di anni. I risultati sono stati pubblicati ...