Un videogioco per portare l' attualità della fisica nelle scuole

Fisica quantistica : il videogioco-esperimento dà torto ad Einstein : Danno torto ad Einstein i risultati del Big Bell Test, l'esperimento mondiale di Fisica quantistica che nel 2016 aveva coinvolto oltre 100.000 persone in tutto il mondo 'armate' di un videogioco e 11 laboratori di Fisica, compresa l'università Sapienza di Roma. Pubblicati su Nature, i risultati chiariscono come atomi distanti interagiscono fra loro e contraddicono la visione del mondo di Einstein, che prevede un universo ...

RomeVideoGameLab : grande successo per l'evento che ha trasformato Cinecittà nella casa del videogioco : ... in una intera mattinata di incontri, ricercatori, studiosi, sviluppatori, direttori di musei e organizzatori culturali, il Comune di Roma - l'assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili Daniele ...

RomeVideoGameLab : grande successo per l'evento che ha trasformato Cinecittà nella casa del videogioco : Ancora tantissime persone per l'ultima giornata del RomeVideoGameLab che chiude con un bilancio molto positivo. Scopriamo tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Un grande successo per i numeri, intanto (in tre giorni qualcosa come 10.000 persone che hanno affollato tutti gli spazi della kermesse, dai laboratori per i ragazzi e le famiglie alle "aule" supertecnologiche di "Level Up! conferenza di sviluppatori internazionali a cura di AIV - ...

Sta per uscire un videogioco che si ispira ai film di Miyazaki : Ambientato all'interno di un mondo dove non c'è più traccia dell'essere umano, popolato invece da creature molto particolari come ad esempio una misteriosa divinità dalle sembianze feline, il gioco ...

Formula E - Audi e-tron Vision Gran Turismo realizzata per un videogioco debutta nella realtà : Il 14 aprile Roma ospiterà per la prima volta la Formula E. Il Circuito dell’EUR sarà lo scenario della settima gara di campionato FIA riservato ai veicoli elettrici ed è qui che vedremo scendere in pista Audi e-tron Vision Gran Turismo. La concept car puramente elettrica finora visibile solo nelle gare virtuali Playstation 4 sarà per la prima volta utilizzata come race taxi, dimostrando le potenzialità della mobilità a zero ...

RomeVideoGameLab : dal 4 al 6 maggio eventi e iniziative imperdibili dedicate al videogioco : Tre giorni interamente dedicati al mondo del videogame nella Fabbrica dei Sogni, Cinecittà. Dal 4 al 6 maggio è tempo di RomeVideoGameLab, un lungo weekend fatto di full immersion, interazione, formazione, gioco: nello Studio 10 e alla Sala Fellini degli Studios di via Tuscolana, si terranno laboratori, workshop, didattica per scuole e famiglie, panel e masterclass esclusive, con la presenza di postazioni interattive, la storia del videogioco e ...

Broforce è un videogioco per chi ama gli anni Ottanta : Si prendono personaggi dei film d'azione un po' truzzi e si spara molto, tra molti pixel The post Broforce è un videogioco per chi ama gli anni Ottanta appeared first on Il Post.

Litigano per il videogioco - a 9 anni spara in testa alla sorella di 13 anni e la uccide : La tragedia in casa, i due stavano litigando su chi dovesse avere il controller: il bambino ha preso una pisola e l'ha puntata alla testa della ragazzina facendo partire un colpo mortale.Continua a leggere

