Un Papà Si Offre Di Accompagnare 60 Bambini In Gita | Il Suo Racconto Di Viaggio Fa

(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 12:09:00 GMT)

Papa Francesco offre 3.000 gelati ai poveri per festeggiare il suo onomastico : Tremila gelati destinati ai poveri della capitale. Jorge Maria Bergoglio ha deciso di festeggiare il suo onomastico offrendo il dolce a chi si siederà a tavola in una delle mense di Roma, la città della quale Papa Francesco è vescovo. Il 23 aprile è il giorno in cui il calendario liturgico della Chiesa celebra San Giorgio, in spagnolo Jorge, il martire vissuto nel nel III secolo e rappresentato nella tradizione popolare come il cavaliere che ...