Un Cane in Famiglia | su Rai 1 dal 9 giugno otto puntate per i quattro zampe e i loro

Monica Marangoni conduttrice su Rai1 di Un Cane in famiglia : A gennaio 2017 il sito Dagospia, riprendendo l'articolo del quotidiano Il Tempo, titolava "Segnatevi questo nome: Monica Marangoni . Il barometro Rai la dà in grande ascesa perché è la compagna di Cristiano Ceresani, il più stretto collaboratore di Maria Elena Boschi". Il nome ce lo siamo segnati e forse abbiamo fatto bene. Infatti tra qualche settimana - precisamente a partire dal 9 giugno, Monica Marangoni sarà alla conduzione di un ...

Dramma in Germania : Cane di famiglia morde in testa un bimbo di 7 mesi e lo uccide : La tragedia nella città di Bad Koenig, in Assia. Il cane di famiglia ha aggredito in casa il piccolo Jannis di 7 mesi. Il bambino è morto qualche ora dopo in ospedale.Continua a leggere