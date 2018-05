Un campione del mondo a processo Iaquinta rischia 6 anni per 2 pistole

Vela – Oman Air si prepara a difendere il titolo di campione del Mondo GC32 sul Lago di Garda : Il team Oman Air cerca la riconferma del titolo questa settimana all’evento Extreme Sailing Series a Riva del Garda, in quello che si preannuncia essere l’evento più competitivo della stagione Arriva in Italia, a Riva del Garda, il primo Campionato del Mondo ufficiale della classe GC32, in un evento che combina le potenzialità delle Extreme Sailing Series e del GC32 Racing Tour. Nei quattro giorni di regata, 13 fortissimi team si ...

Vincenzo Iaquinta - chiesti sei anni per l'ex campione del Mondo : c'è anche l'aggravante mafiosa : Tra gli imputati del processo Aemilia, il più grande mai istituito in Italia contro le infiltrazioni della ' ndrangheta al Nord Italia, c'è anche il nome dell'ex giocatore della Juventus e della ...

Maradona : le verità nascoste - la storia del campione divenuto mito e la sua caduta : Mercoledì 23 maggio, a partire dalle 20.55 su National Geographic, va in onda Maradona: le verità nascoste, un documentario che racconta l’epopea del Pibe de oro concentrandosi sui suoi anni napoletani e sulla sua ultima e definitiva caduta, la positività al test antidoping dei Mondiali americani del 1994. Diego Armando Maradona, il mito del diez Probabilmente neanche un napoletano doc saprebbe spiegare in poche parole cos’è stato Diego ...

Maradona : le verità nascoste - su National Geographic il documentario sulla vita del campione : Su Maradona si è detto tutto, ma il fascino della vita del più grande giocatore di sempre continua ad essere d'ispirazione per numerose produzioni, pronte a svelare nuovi lati della carriera e della vita privata del calciatore. Lo farà anche Maradona: le verità nascoste, il documentario in onda questa sera, 23 maggio 2018, alle 20:55 su National Geographic (canale 403 di Sky) e Fox Sports (canale 204).Uno speciale prodotto da Stand By Me che ...

Chiesti per il campione del mondo 2006 Iaquinta sei anni di reclusione : Richieste di pena pesanti , quelle arrivate in serata a Reggio Emilia da parte dei magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Bologna, al termine della requisitoria del processo Aemilia, il ...

Chiesti per il campione del mondo 2006 Iaquinta 6 anni di carcere : Richieste di pena pesanti, quelle arrivate in serata a Reggio Emilia da parte dei magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Bologna, al termine della requisitoria del processo Aemilia, il più grande contro la `ndrangheta mai celebrato al Nord Italia. Tra i reati contestati, a vario titolo, associazione a delinquere di stampo mafioso, fal...

Iaquinta rischia il carcere - richieste pesantissime nei confronti dell’ex campione del mondo : Nell’ambito del processo Aemilia, il pubblico ministero ha chiesto per Vincenzo Iaquinta sei anni di carcere Vincenzo Iaquinta rischia di finire in carcere, l’ex attaccante campione del mondo nel 2006 è infatti coinvolto nel processo Aemilia, il più grande contro la ‘ndrangheta mai messo in atto al nord Italia. I magistrati della Dda di Bologna hanno chiesto per Iaquinta ben sei anni di reclusione per reati riguardanti le armi ...

Il processo alla 'ndrangheta - chiesti sei anni per l'ex campione del mondo Iaquinta : Richieste di pena pesanti, quelle arrivate in serata a Reggio Emilia da parte dei magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Bologna, al termine della requisitoria del processo Aemilia, il ...

Processo Aemilia - chiesti 6 anni per l’ex calciatore campione del mondo Vincenzo Iaquinta : La requisitoria del Processo Aemilia si chiude con la richiesta di condanna per tutti gli imputati. Alcune sono molto pesanti, come quelle per Vincenzo e Giuseppe Iaquinta. Per l’ex calciatore, accusato di reati relativi alle armi con l’aggravante mafiosa, sono stati chiesti 6 anni di carcere, 19 per il padre per affiliazione alla ‘ndrangheta.Continua a leggere

Aemilia - chiesta la condanna a 6 anni per il campione del mondo Vincenzo Iaquinta : La requisitoria del processo Aemilia si chiude con la richiesta di condanna per tutti i 147 imputati. E alcune sono molto pesanti, come quelle per Vincenzo e Giuseppe Iaquinta. Per l’ex attaccante della Juventus e campione del mondo nel 2006, accusato di reati relativi alle armi con l’aggravante mafiosa, sono stati chiesti 6 anni di carcere, 19 per il padre Giuseppe per affiliazione alla ‘ndrangheta. Nell’aula bunker di ...

Maradona - Amazon lavora ad una serie tv dedicata alla vita del campione : Amazon è pronta a realizzare una serie tv dedicata alla vita del campione Diego Armando Maradona: ecco alcune anticipazioni Diego Armando Maradona presto sarà protagonista di una serie tv. Ad annunciarlo è il colosso Amazon pronto a realizzare per il canale Amazon Prime Video una fiction dedicata alla vita del Pibe de Oro. Maradona diventa una serie tv per Amazon Amazon Prime Video dedica una serie televisiva alla vita di Maradona. Una ...

Boxe – Al teatro Principe Devis Boschiero diventa campione dell’Unione Europea : Al teatro Principe nel match tra Bochiero e Korubanov si consacra campione dell’Unione Europea il pugile italiano Con un match spettacolare che ha entusiasmato il pubblico, sabato scorso al teatro Principe di Milano, Devis Boschiero ha battuto ai punti Faroukh Korubanov conquistando il titolo dell’Unione Europea dei pesi superpiuma. Boschiero ha tenuto l’iniziativa dal primo all’ultimo round, andando a segno con delle precise combinazioni al ...

L'utlimo campione del Mondo lascia la Nazionale : ... che concorderà con la Figc un nuovo ruolo in federazione - e la maglia azzurra mi ha regalato emozioni uniche, culminate nella serata di Berlino con la conquista della Coppa del Mondo, oltre ad aver ...

Senza braccia e senza gambe diventa campione del mondo. La storia di Max Sechi : “Non esistono sfide impossibili” : “Fino a quando rimani nella mediocrità non dai fastidio a nessuno ma quando inizi a prenderti il podio, i 3 posti che vogliono tutti, ti crei delle antipatie”. Massimiliano Sechi, uno dei più grandi campioni al mondo dei Gec, i Giochi elettronici competitivi – nuovo settore delle Associazioni sportive e sociali italiane, in cui gli atleti sono giocatori di videogiochi riconosciuti come tutti gli atleti sportivi – si racconta partendo dalla ...