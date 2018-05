Ucraina | Russia ha abbattuto il volo Malaysia 17 nel 2014 Missile Buk

Speciale energia : Ucraina -Russia - ministro Economia tedesco in visita a Kiev e Mosca a metà maggio - focus su Nord Stream 2 : Altmaier dovrebbe recarsi a Kiev il 13 maggio , e il giorno successivo a Mosca , per discutere "questioni di politica energetica ed economica". Le parti discuteranno del progetto Nord Stream 2 e del ...

RUSSIA AL VOTO - VINCE PUTIN?/ Elezioni Presidenziali affluenza al 35% h14 : caos in Ucraina - “russi ostacolati” : RUSSIA al VOTO , Putin vincitore? Verso il quarto mandato alle Elezioni Presidenziali , i risultati alle 18 ore italiane. affluenza da record al 35% alle ore 14: caos in Ucraina (Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 14:20:00 GMT)

Ucraina - Russia : 'Ai nostri cittadini viene impedito il voto' : Ai cittadini russi residenti in Ucraina viene impedito di esprimere il loro voto per le elezioni presidenziali. E' quanto denuncia l'ambasciata russa a Kiev, secondo cui centinaia di agenti delle ...

Ucraina - Ue proroga sanzioni Russia : 10.54 Il Consiglio dell'Ue ha prorogato di altri 6 mesi, fino al 15 settembre, "le misure restrittive nei confronti della Russia, adottate in risposta all'annessione illegale della Crimea e alla deliberata destabilizzazione dell'Ucraina". Le misure consistono nel congelamento dei beni e in restrizioni di viaggio e continuano ad applicarsi a 150 persone e 38 entità. Altre misure dell'UE in vigore, in risposta alla crisi in Ucraina, includono ...