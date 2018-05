Ubisoft svela la sua lineup per l'E3 2018 : Negli ultimi 3 anni Ubisoft ha avuto una fortissima presenza durante l'E3, con una tendenza a presentazioni lampo. Non sono però mai mancati i colpi di scena.Come riporta Gamingbolt, a 3 settimane prima dell'vento più importante dell'anno Ubisoft ha svelato tramite un simpaticissimo video la lista dei giochi che vedremo sul palco dell'E3: Tutto qui dite? non disperatevi e state tranquilli, Ubisoft ha confermato che non mancheranno delle ...

Rainbow Six Siege : Ubisoft svela il secondo operatore italiano dell’Operazione Para Bellum : Dopo Alibi è il turno di Maestro, il secondo operatore italiano di Rainbow Six Siege, in arrivo con l’Operazione Para Bellum. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Ubisoft presenta Maestro, il nuovo operatore italiano Maestro come Alibi è un operatore difensivo, specializzato nella raccolta delle informazioni, appartenente all’unità antiterrorismo ...

Rainbow Six Siege : Ubisoft svela il primo operatore italiano dell’Operazione Para Bellum : Ubisoft annuncia ufficialmente il primo operatore italiano per Rainbow Six Siege, il quale farà il suo debutto con l’Operazione Para Bellum, si tratta di Alibi. In attesa di conoscere tutti i dettagli sul secondo operatore “Maestro” vogliamo condividere con voi quello che c’è da sapere sulla new entry. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Alibi: Il ...

E3 2018 Ubisoft - svelato giorno e ora della conferenza : cosa aspettarsi : Ubisoft inizia a scoprire le sue carte in vista dell'E3 2018 di Los Angeles: il publisher francese ha infatti svelato giorno e orario in cui è prevista la sua conferenza per la kermesse videoludica più importante e attesa dai videogiocatori di tutto il mondo. Scopriamo tutte le informazioni essenziali, provando a prevedere cosa ci aspetta per quest'anno. La conferenza E3 2018 di Ubisoft si terrà la sera dell'11 giugno alle 22:00 ora italiana ...

Watch Dogs 3 è stato svelato accidentalmente da Ubisoft? : La serie di Watch Dogs ha avuto, finora, una storia altalenante, tra un primo capitolo controverso e un secondo che invece è riuscito a riscuotere un certo successo tra i fan della saga. In questi ultimi giorni, però, Ubisoft potrebbe aver accidentalmente svelato l'esistenza di un possibile Watch Dogs 3, di cui si vocifera già dai tempi del secondo capitolo della serie. Il rumor è stato affrontato in un video sul canale You Tube di Ubi Central, ...