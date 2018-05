Tyler Posey di Teen Wolf e KJ Apa di Riverdale insieme sul set di The Last Summer

Lucy Hale e Tyler Posey raccontano Truth or dare e tornano sul set di Pretty Little Liars e Teen Wolf : Lucy Hale e Tyler Posey sono i volti noti di Pretty Little Liars e Teen Wolf , due Teen drama molto amati ma entrambi arrivati al capolinea con buona pace dei fan disperati. I due hanno intrapreso nuove strade e mentre Lucy Hale è la protagonista della nuova serie The CW, Life Sentence, che in realtà stenta a decollare, lui si è dato al cinema, almeno per adesso, dopo la lunga avventura a Beacon Hills. Cos'hanno in comune? Oltre ad avere un ...

Lucy Hale e Tyler Posey protagonisti del thriller sovrannaturale Obbligo o Verità : trama - poster e uscita italiana : A partire dal 2018 Obbligo o Verità non sarà più un gioco innocente: nel nuovo thriller prodotto dalla Blumhouse Productions (Auguri per la tua morte, Scappa - Get Out, Split) si trasformerà in una sfida mortale. Truth or Dare, questo il titolo originale del film che in Italia si chiamerà proprio Obbligo o Verità, vede protagonisti Lucy Hale di Pretty Little Liars e Tyler Posey di Teen Wolf per un'avventura thriller dalle tinte ...