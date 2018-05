Tutti i premier non eletti : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – E’ Giuseppe Conte, un avvocato civilista e insegnante di diritto, il premier incaricato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di formare il nuovo governo. Non sarebbe la prima volta che una persona non eletta in Parlamento si insedia a Palazzo Chigi. Conte, infatti, potrebbe diventare il sesto presidente del Consiglio senza mandato elettorale della storia repubblicana, dopo Carlo Azeglio Ciampi ...

Governo - Tutti i dubbi sul premier : il curriculum di Conte diventa un caso : Il Presidente della Repubblica sta valutando la proposta di Luigi Di Maio e Matteo Salvini di un Governo guidato da Giuseppe...

Ecco come si è evitata la rottura Di Maio voleva fare il premier Adesso tocca ai ministri : Tutti i nomi : Governo Lega-M5S. rottura sfiorata in Zona Cesarini. Dopo "l'accordo fatto" di domenica, proprio sul nome dell'economista Giuseppe Conte e annunciato a Fiumicino da Matteo Salvini, lunedì mattina l'intesa Lega-M5S ha seriamente rischiato di saltare... Segui su affaritaliani.it

Lega-M5S - chiuso accordo sul premier : ?«Nome equilibrato che soddisfa Tutti» : Ad annunciarlo è il leader della Lega Matteo Salvini dopo la conclusione del faccia a faccia durato oltre due ore a Roma con il capo dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio....

Governo - quasi pronta la squadra Spadafora - Molteni... Tutti i nomi Premier - duello Bonafede-Fraccaro : Governo Lega-M5S. L'ennesimo vertice Salvini-Di Maio, non risolutivo, oltre ad avere quasi ultimato il lavoro sul contratto ha posto le basi per la squadra di Governo. Ormai è praticamente certo che a Palazzo Chigi andrà un esponente del Movimento 5 Stelle... Segui su affaritaliani.it

Governo - Carfagna : “Salvini si sta rendendo conto distanza con M5S. Disaccordo su premier? Non governino a Tutti i costi” : “Non tutti i programmi sono compatibili e non è che bisogna governare a tutti i costi, è evidente che non ci sia accordo sul nome del presidente del Consiglio, non è un dettaglio, perché senza il Governo non esiste, e il presidente del Consiglio non può essere un burattino, della distanza con M5S credo che Salvini se ne stia rendendo conto”. A dirlo Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia a proposito ...

Impazza il toto premier : Tutti i nomi da Conte a Sapelli : Sempre esperto di economia è anche Giulio Sapelli, 71 anni, che insegna storia economica ed economia politica a Milano, considerato vicino alla Lega, mentre proposto dal movimento sarebbe Giuseppe ...

Impazza il toto premier : Tutti i nomi da Tremonti a Di Battista : Oggi programma e proposta della squadra da Lega e Cinque Stelle a Mattarella, e su giornali e web girano possibilità più o meno fantasiose

Premier M5S-Lega - Tutti i veti incrociati da superare per arrivare all’accordo : La casella delle caselle rappresenta ancora un rebus. Mentre la trattativa su metodo e programmi prende quota, il nome del Premier resta il più grande punto interrogativo nel cantiere...

Il premier blinda le ultime poltrone e saluta Tutti : Probabilmente il ministro dell'Economia Padoan avrebbe ben visto un avvicendamento tra Vincenzo La Via e il capo della segreteria tecnica Fabrizio Pagani. Sulla sponda pentastellata si fa il tifo per ...

Totopremier e totoministri - Tutti i nomi del governo che ha in mente "l'arbitro Mattarella" : "Quando sono stato eletto presidente della Repubblica, ho giurato davanti al Parlamento e ho pronunciato un discorso nel quale mi sono paragonato a un arbitro, assicurando la mia imparzialità, ma subito ho detto 'i...