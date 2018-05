Turista cade da bici per sfuggire a cani randagi nel vibonese | é grave

Marciapiede rotto dalle radici : Turista inciampa e cade di faccia : Brutta esperienza per una turista che passeggiava per le vie di Palermo e che, a causa delle radici di un albero troppo sporgenti, è inciampata in via Principe di Belmonte, cadendo rovinosamente e sbattendo...

Firenze - cade rivestimento del muro in travertino nel bagno degli Uffizi : ferita una Turista : Il direttore spiega che "il controllo a tappeto sui rivestimenti di travertino di tutto il piano, per fortuna, non ha portato alla luce altri problemi. Ma poiché dall'esame approfondito effettuato ieri sulla lastra crollata è emerso chiaramente che il lavoro svolto 20 anni fa era di qualità scadente, abbiamo deciso di fissare meccanicamente ogni singola lastra in travertino presente nel piano"

Sicilia : Turista cade e si frattura la caviglia - intervento del Soccorso alpino : Palermo, 30 apr. (AdnKronos) – Il Soccorso alpino e speleologico è intervenuto nella Riserva dello Zingaro per aiutare una turista di 54 anni, M.B., caduta mentre passeggiava nella Grotta dell’Uzzo, fratturandosi la caviglia. La turista è stata raggiunta da tecnici della Stazione Palermo-Madonie del Soccorso alpino e Speleologico Siciliano, che hanno immobilizzato la caviglia ed imbarellato lei. E’ stata trasportata lungo il ...

Turista cade improvvisamente dalla nave da crociera e scompare in acqua : L'incidente a bordo della Pacific Dawn che stava effettuando una crociera nei caraibi. Le ricerche sono in corso ma la situazione del mare complica le cose.Continua a leggere