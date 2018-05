Turismo spaziale | il Distretto Aerospaziale della Campania si candida a diventare un

meteoweb.eu

(Di giovedì 24 maggio 2018) Nell’ambito del nuovo mercato del, ilAerosiun punto di riferimento internazionale per mezzi e tecnologie destinati a voli suborbitali: i velivoli saranno ipersonici, settore strategico per il Dac che sta investendo con un’offerta innovativa e altamente tecnologica, tanto da indicarla nell’ambito delle attività progettualiRIS3, ossia la Strategia di Specializzazione Intelligente per lo sviluppo sostenibile dei territori. In, per esempio è stato ideato l’Hyplane, per percorrere Roma New York in due ore, progettato dall’azienda Trans-Tech, in collaborazione con l’università di Napoli Federico II. Puntare allo sviluppo di un velivolo del genere, secondo il Dac “può permettere all’importante settore dell’aviazione generale presente in ...