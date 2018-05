Tumori | studio per potenziare l’immunoterapia con i farmaci 

Tumori : uno studio collega i metalli del suolo alla mortalità a causa del cancro : Il rischio di morire di tumore non è lo stesso in tutte le aree geografiche. Esistono molti fattori che esercitano un’influenza e, tra questi, il tipo di terreno, poiché può contenere metalli pesanti e semimetalli che sono cancerogeni per gli umani. L’esposizione cronica a questi elementi tossici, che entrano nel corpo attraverso la catena alimentare, potrebbe aumentare la frequenza di alcuni Tumori in determinate zone. Per questi motivi, i ...

Tumori : nuova combinazione di farmaci - è italiano il primo studio al mondo : La Fondazione Nibit – Network italiano per la bioterapia dei Tumori presenterà il 16 aprile al congresso annuale dell’American Association for Cancer Research (Aacr) in programma a Chicago, i risultati preliminari dello studio Nibit-M4, pensato per valutare per la prima volta la combinazione di un farmaco epigenetico e di un farmaco immunoterapico nel trattamento del melanoma metastatico, completamente made in Italy e supportato in ...

Cellulari responsabili di Tumori rari : i risultati di un recente studio : L’uso del cellulare aumenterebbe il rischio di insorgenza di diversi tumori. Il pericolo, in particolare, sarebbe dovuto alle radiazioni delle radiofrequenze, alle quali tutti noi siamo esposti, emesse dagli innumerevoli ripetitori presenti su tutto il territorio e che trasmettono i segnali di ricezione impiegati dalla telefonia mobile. tumori causati dai Cellulari: i risultati dello studio Gli effetti negativi dei sistemi usati dalla telefonia ...

Cellulari : causano Tumori molto rari - ecco cosa rivela uno studio : L'associazione tra Cellulari e tumori è stata dimostrata da uno studio che ha avuto inizio dal 2005. Si tratta della più grande ricerca mai effettuata per quanto riguarda le radiazioni e le radiofrequenze, condotto dall'Istituto Ramazzini con il finanziamento dei fondi regionali, della Protezione Elaborazioni Industriali, Inalil e Arpae. Il verdetto è però arrivato solo adesso e quanto emerso ha destato parecchia preoccupazione. I risultati ...

Tumori da cellulare : ecco lo studio italiano che conferma la pericolosità di telefonini e radiazioni per la salute umana : Uno studio dell’Istituto Ramazzini di Bologna riapre un argomento molto discusso negli ultimi anni, ma sempre più controverso: i cellulari (e le radiazioni attraverso le quali si propagano i segnali) possono causare Tumori? Nel 2011, l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato la radiazione a radiofrequenza (RFR) come un possibile agente cancerogeno per l’uomo. Secondo l’IARC, studi condotti su animali, così come ...

Cellulari - studio Ramazzini : “Causano Tumori molto rari”/ Rischio cresce con elevata esposizione ai ripetitori : Secondo un recente studio scientifico italiano i ripetitori per telefonia mobile causano danni, ad esempio possibili tumori cerebrali e disturbi al cuore, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 16:35:00 GMT)

Tumori : da uno studio le prime conferme sui rischi dai telefonini - appello alle aziende : Un lieve aumento di Tumori al cuore e al cervello, dovuto all’esposizione alle radiazioni a radiofrequenza emesse da ripetitori della telefonia mobile e a quelle, più dirette sull’organismo, emesse dai cellulari. Sono i primi dati dello studio appena pubblicato su ‘Environmental Research‘ dall’Istituto Ramazzini di Bologna, attraverso il Centro di ricerca sul cancro ‘Cesare Maltoni’ – che ha ...

Tumori - le prime terrificanti conferme dallo studio scientifico italiano : rischiano cuore e cervello : Un lieve aumento di Tumori al cuore e al cervello, dovuto all’esposizione alle radiazioni a radiofrequenza emesse da ripetitori della telefonia mobile e a quelle, più dirette sull’organismo, emesse dai cellulari. Sono i primi dati dello studio appena pubblicato su ’Environmental Research’ dall’Istit

Tumori : in barca dopo il cancro - cercasi 150 donne per studio sulla velaterapia : Sono donne che sanno navigare in acque agitate. Tutte hanno dovuto affrontare la bufera che il cancro ha scatenato sulle loro vite, ne sono uscite in piedi e sono andate per mare, sfidando il vento e le onde per dire al mondo “ci sono ancora, sono viva e ho saputo rialzarmi“. Storie di 20 ‘Pazienti a bordo’, le protagoniste di un progetto che vede alleati l’università Statale di Milano e il Centro velico ...