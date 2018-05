Tumore rene - al via mese prevenzione nei centri Artemisia Lab : Roma, 24 mag. (AdnKronos Salute) – Tumore al rene: prevenire si può. In attesa del 22 giugno, Giornata mondiale dedicata a questa patologia, Artemisia Lab parte in netto anticipo, promuovendo il mese della prevenzione. Leader nei servizi clinici diagnostici, presente in modo capillare a Roma, Ostia e Ciampino, Artemisia Lab mette a disposizione, per il mese di giugno, tutti i centri del network per effettuare prestazioni ed esami ...

La First Lady Melania Trump operata di Tumore al rene : La First Lady degli Stati Uniti, Melania Trump, ha subito ieri mattina un intervento chirurgico per un problema “benigno” a un rene. Lo ha indicato la Casa Bianca, che ha chiarito che...

Tumore del rene : primi cambiamenti genetici in adolescenza ma il cancro si sviluppa 40-50 anni dopo : Gli scienziati hanno tracciato i primi cambiamenti genetici che possono portare a sviluppare un Tumore del rene. Secondo i risultati di uno studio dei ricercatori del Wellcome Sanger Institute e del Francis Crick Institute, il primo cambiamento genetico chiave si verifica nell’infanzia o nell’adolescenza e le cellule risultanti seguono un percorso che le porta a progredire in un Tumore del rene 40-50 anni dopo. Gli scienziati hanno sequenziato e ...