Trump ordina indagine su import di auto

I pasti salutisti di Trump : ordina l'hamburger - ma lo accompagna con "mezzo panino" : È cosa nota che i gusti del presidente degli Stati Uniti siano a dir poco singolari e per niente salutisti. Lo abbiamo visto svariate volte immortalato intento a mangiare succulenti hamburger accompagnati da bibite tutt'altro che sane. È un dichiarato amante del fast food, Donald Trump, tanto da avere un menù "fisso" da McDonald's: due Big Mac, due Filet-O-Fish e un frappè al cioccolato. Ma i gusti dell'uomo ...

“Trump ha ordinato il nostro vino - ora lo proponiamo a Kim” : “Dopo che Trump a dicembre ha ordinato alle nostre cantine 720 casse di Primitivo (4.320 bottiglie), faremo il possibile per interessare al nostro vino anche Kim Jong Un”. L’ha detto oggi a Padova, tra il serio e il faceto, Davide Carlucci sindaco di Altavilla delle fonti (Ba) intervenuto in rappresentanza della Regione Puglia all’apertura della Fiera Campionaria che vede la Puglia come regione dell’anno nell’area del Padiglione dei sapori, con ...

Nucleare iraniano : Trump cancella l'accordo e ordina 'il più alto livello' di sanzioni : In realtà il Jcpoa aveva dato speranza alla popolazione iraniana, facendo rialzare l'economia con il ritorno alla vendita del petrolio sui mercati internazionali e la fine dell'embargo su prodotti di ...

Trump - l’ex medico : “Fu il presidente a scrivere la lettera che certificava il suo ‘straordinario’ stato di salute” : Dicembre 2015. Campagna per le primarie del partito Repubblicano. Il medico personale di Donald Trump Harold Bornstein rilascia una lettera alla stampa in cui certifica lo “straordinario” stato di salute del futuro presidente degli Stati Uniti d’America. Ma ora, a distanza di più di due anni, si scopre che quella lettera era falsa. O meglio, che fu lo stesso Trump a dettarla al suo medico. Parola per parola. “Negli ultimi ...

"Ho ordinato di attaccare la Siria". L'annuncio di Trump dalla Casa Bianca. E a Damasco si sentono le esplosioni : "Ho ordinato all'esercito degli Stati Uniti di lanciare attacchi di precisione contro obiettivi associati al potenziale di armi chimiche del dittatore siriano Bashar al Assad". Mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando alla nazione dalla Casa Bianca, annunciava l'imminente attacco contro la Siria, precisando che gli attacchi erano in corso in coordinamento con Francia e Regno Uniti, delle esplosioni si sono avvertite a ...

Guerra in Siria - Trump ordina l'attacco. Un centinaio di missili colpiscono obiettivi "mirati" a Damasco e Homs : "Ho ordinato l'attacco" contro il contro il regime di Damasco. L'annuncio del presidente Donald Trump è arrivato alle 21 di Washington (le 3 di notte in Italia) dalla Casa Bianca mentre i missili stavano già colpendo impianti collegati alla produzione di armi chimiche, compreso un centro di ricerca a Damasco. L'operazione è stata portata avanti "congiuntamente" con Francia e Regno Unito contro "obiettivi mirati", a Homs e ...

Siria - Trump ordina i raid : Usa - Francia e Gran Bretagna attaccano. Mosca : ci saranno conseguenze - Foto Tre mosse per sconfiggere Assad : «Quelli dietro il raid rivendicano la leadership morale in questo mondo e sbandierano la loro esclusività e unicità».

Siria - Trump ordina i raid : Usa - Francia e Gran Bretagna attaccano. Mosca : ci saranno conseguenze|Foto Tre mosse per sconfiggere Assad : L’attacco scattato nella notte. È durato poche ore e avrebbe colpito tre obiettivi, a Damasco e a Homs. Nel mirino l’arsenale chimico del regime. Non si ha notizia al momento di vittime civili. Trump: «Azione congiunta contro barbarie e brutalità». May precisa: «Non puntiamo a rovesciare il regime di Assad». Ma Mosca minaccia ritorsioni

Trump ordina i raid - Usa - Francia e Gran Bretagna attaccano la Siria. La Russia : ci saranno conseguenze : Udite forti esplosioni nella capitale siriana Damasco.Secondo la Casa Bianca, gli attacchi sarebbero mirati a obiettivi militari considerati legati alla produzione di armi chimiche

Trump : ho ordinato la rappresaglia Video Usa - Gb e Francia attaccano la Siria : Udite forti esplosioni nella capitale Siriana Damasco.Secondo la Casa Bianca, gli attacchi sarebbero mirati a obiettivi militari considerati legati alla produzione di armi chimiche

Trump ha ordinato l'attacco in Siria - esplosioni a Damasco : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato il bombardamento di alcuni obiettivi militari in Siria in accordo con gli alleati, Francia e Regno Unito. La conferma in diretta in ...

Trump : ho ordinato la rappresaglia Usa - Gb e Francia attaccano la Siria : Udite forti esplosioni nella capitale Siriana Damasco.Secondo la Casa Bianca, gli attacchi sarebbero mirati a obiettivi militari considerati legati alla produzione di armi chimiche

Trump ordina ispezione finanze Poste - 'è mossa anti-Amazon' : Donald Trump ha ordinato un'ispezione sulle finanze del servizio postale federale, definite "insostenibili". Una mossa che gli osservatori legano ai ripetuti attacchi ad Amazon, accusata di pagare ...

«Nave da guerra Usa verso Siria». Trump non va all’estero per coordinare risposta : Gli Usa chiedono il voto al Consiglio di Sicurezza dell’Onu per un nuovo meccanismo d’inchiesta indipendente sull’uso di armi chimiche in Siria...