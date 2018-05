Trump non può bloccare quelli che lo criticano su Twitter - lo ha stabilito un giudice : Una giudice di New York ha spiegato come mai il presidente americano Donald Trump non può bloccare chi tenta di entrare in contatto con lui su Twitter. La possibilità di reagire ai frequenti tweet presidenziali fa parte dell'esercizio della libertà di espressione protetta dal primo emendamento della Costituzione: Trump viola questo principio bloccando alcuni detrattori.Continua a leggere

Trump adesso non vuole più incontrare Kim : Roma. Lo storico incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un previsto per il 12 giugno a Singapore non ci sarà. Almeno non adesso. Il presidente americano ha annunciato la cancellazione dell'appuntamento, giudicato “inappropriato in questo momento”. In una lettera diffusa dalla Casa Bianca, Trump scrive

Twitter non blocca Trump - ma Trump non può bloccare gli utenti su Twitter : Prima è stato Twitter a spiegare come mai non avrebbe bloccato gli account di politici, anche quando aggressivi nel linguaggio come Donald Trump. Ora è un giudice a spiegare come mai Donald Trump non può bloccare chi tenta di entrare in contatto con lui. Come riporta The Hill, un giudice federale oggi ha stabilito che l’accesso pubblico all’account personale di Twitter del Presidente è protetto dal primo emendamento della ...

De Niro minaccia Trump : "Non ti voglio nei miei ristoranti" : Pesantissimo Robert De Niro contro Trump, il quale durante una recente intervista al Daily Mail ha dichiarato:"Non mi interessa assolutamente sapere cosa gli piace o cosa preferisce, se per caso entrasse in uno dei miei ristoranti me ne andrei all"instante"L'attore premio Oscar ha da sempre mostrato il suo scarso rispetto nei confronti del Presidente degli Stati Uniti, tanto che a qualche mese fa lo ha definito "un cane e maiale".De Niro ...

