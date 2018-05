Trump ha un altro regalo per Netanyahu | le alture del Golan

Nucleare Iran - altro che tutori della pace : Trump e Israele fomentano la guerra : Il presidente degli Stati Uniti avrebbe avuto tempo fino al 12 maggio per prendere una decisione sul piano d’azione congiunto con l’Iran. Ma ha voluto con grande clamore anticiparne la decadenza all’8 Maggio così che il pianeta ne potesse essere doverosamente sorpreso anche nei tempi . Così vanno le cose in Medio Oriente. Tra guerre in atto e anniversari in corso (il 70° dalla nascita di Israele e della Nakba palestinese), accordi ...

Rischio guerra commerciale - Trump proroga esenzione dazi a Ue di un altro mese : Sono scadute oggi le esenzioni ai dazi che l'America di Donald Trump aveva imposto all'Ue e ad altri paesi alleati nel mese di marzo: dazi, precisamente, pari al 25% sulle importazioni di acciaio e ...

Dazi - Donald Trump concede all'Europa un altro mese per trattare. Ue nervosa : "Non negozieremo sotto minaccia" : Donald Trump concede all'Europa altri 30 giorni per trattare. Il presidente americano estende al 1 giugno il termine ultimo per l'imposizione dei Dazi sull'alluminio e l'acciaio, rimandando di fatto la decisione sulla loro entrata in vigore e potenzialmente posticipando una guerra commerciale.L'annuncio della Casa Bianca arriva a poche ore dalla scadenza del primo maggio, data inizialmente indicata per l'entrata in vigore di Dazi del 25% ...

Si apre un altro capitolo Ma la sfida nucleare ora è in mano a Trump : ... l'acqua portata dalle due Coree per innaffiare il pino che i due leader hanno piantato insieme, alla frontiera più militarizzata del mondo. Ma hanno anche marcato un grande cambiamento nei rapporti ...

Trump grazia "Scooter" Libby. Dopo la nomina di Bolton altro mano tesa verso il mondo dei falchi neocon di Bush : Il presidente Donald Trump ha deciso di perdonare Lewis "Scooter" Libby, l'ex capo di gabinetto dell'allora vice presidente Dick Cheney, condannato nel 2007 (a 30 mesi di prigione e 250 mila dollari di multa) per falsa testimonianza e spergiuro nell'inchiesta sull'outing della spia della Cia Valerie Plame. Lo riportano i media americani.L'ex presidente George W. Bush aveva commutato la condanna di Libby permettendogli di lasciare il carcere, ma ...

“Ha un figlio illegittimo ed ecco chi è sua madre”. Dopo lo scandalo della coniglietta di Playboy - un altro fulmine a ciel sereno che squarcia il passato oscuro e turbolento di Donald Trump : Se Trump ha vinto, oramai sembra quasi scontato dirlo, è per aver insabbiato e “spalato” (ogni riferimento è puramente casuale) informazioni che invece in campagna elettorale avrebbero dovuto essere divulgate o, al contrario, censurate. E invece, come nei migliori film di spionaggio, colui che nei primi minuti della pellicola riesce negli intenti più discutibili, alla fine viene smascherato da quello stesso sistema che in un primo momento ...

Usa - l’amministrazione Trump perde un altro pezzo : si dimette Tom Bossert - consigliere per la sicurezza interna : È la volta di Tom Bossert, consigliere per la sicurezza interna. Uno dei più stretti collaborati di Donald Trump lascia la Casa Bianca, per motivi che ancora non sono noti, come sottolinea la Cnn. Lo ha annunciato la portavoce Sarah Sanders, aggiungendo che il presidente Usa “è grato per l’impegno di Tom per la sicurezza del nostro grande Paese”. Le dimissioni di Bossert arrivano il giorno dopo l’insediamento come consigliere alla ...

New York - morto carbonizzato dalle fiamme nella Trump Tower. L'8 gennaio c'era stato un altro incendio : Un uomo è morto per le ferite riportate a seguito di un incendio alla Trump Tower di New York, lo rende noto il Dipartimento dei vigili del fuoco di New York. L'uomo è...