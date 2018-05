Trump cancella l' incontro con Kim | ' Parli di potenza nucleare | ma la nostra è tale che

Kim smantella il sito dei test nucleari - ma Trump cancella il vertice di Singapore : “Purtroppo, sulla base della tremenda rabbia e aperta ostilità dimostrata nella vostra dichiarazione più recente, ritengo sia inappropriato, in questo momento, tenere l’incontro a lungo pianificato”. Sono le parole con cui il presidente Trump ha cancellato il vertice con il leader nord coreano Kim Jong un, in programma il 12 giugno a Singapore, att...

Corea - Trump cancella vertice con Kim. Ecco la lettera a Pyongyang : "Il mondo ha perso una grande occasione di pace"

Trump ha cancellato l’incontro con Kim Jong-un : La riunione fissata a Singapore per il 12 giugno non si farà: lo ha comunicato Trump in una lettera diretta al dittatore nordcoreano The post Trump ha cancellato l’incontro con Kim Jong-un appeared first on Il Post.

La Nord Corea minaccia di cancellare il summit con Trump per le manovre militari con Seul : Il leader NordCoreano Kim Jong-un minaccia di far saltare il summit con presidente Donald Trump per le esercitazioni militari congiunte Washington-Seul. Lo riporta l'agenzia di stampa sudCoreana ...

La Corea del Nord ha cancellato i colloqui di domani con la Corea del Sud e ha minacciato di annullare l’incontro tra Kim Jong-un e Donald Trump : La Corea del Nord ha cancellato i colloqui previsti per domani con la Corea del Sud e ha minacciato di annullare l’incontro del prossimo 12 giugno a Singapore tra Kim Jong-un e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo The post La Corea del Nord ha cancellato i colloqui di domani con la Corea del Sud e ha minacciato di annullare l’incontro tra Kim Jong-un e Donald Trump appeared first on Il Post.

Nucleare iraniano : Trump cancella l'accordo e ordina 'il più alto livello' di sanzioni : In realtà il Jcpoa aveva dato speranza alla popolazione iraniana, facendo rialzare l'economia con il ritorno alla vendita del petrolio sui mercati internazionali e la fine dell'embargo su prodotti di ...

Trump - “USA SI RITIRANO DA ACCORDO NUCLEARE IRAN”/ Cancellato Obama - “regime Teheran finanzia terrorismo” : Donald TRUMP e l’ACCORDO sul NUCLEARE: annunciato il ritiro. "Il regime di Teheran finanzia il terrorismo, abbiamo le prove. Pronte nuove sanzioni". Ue e Rohani, "intesa va mantenuta"(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 20:30:00 GMT)