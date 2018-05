Trump | “allo studio dazi su import auto negli Usa” Nel mirino c’è la Germania

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 maggio 2018) Dopo le anticipazioni del Wall Street Journal, la Casa Bianca ha confermato: Donaldha incaricato il segretario al commercio Wilbur Ross di studiare la possibilità di introdurrefino al 25% sue componentisticaatiStati Uniti. Il Cavallo di Troia per l’introduzione di tale misura protezionistica è lo stesso utilizzato un paio di mesi fa per giustificare provvedimenti analoghi su alluminio e acciaio: quello della “sicurezza nazionale”. Come previsto dalla Sezione 232 del Trade Expansion act (1962), infatti, il presidente ha la facoltà di introdurre tariffe sui prodotti provenienti da altri paesi qualora li ritenesse una minaccia per la suddetta sicurezza nazionale. Il tutto, senza passare per il Congresso. E’ questa la strada scelta daper difendere l’industria dell’nazionale, anticipata da lui stesso con un ...