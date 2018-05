Trono Over Uomini e Donne | Ida e Riccardo tornano in studio | lite con Sossio

Uomini e Donne anticipazioni : Giorgio Manetti lascia il Trono Over : anticipazioni Uomini e Donne: Giorgio Manetti non tornerà al Trono Over? Le ultime dichiarazioni del cavaliere Giorgio Manetti è ormai un volto storico del Trono Over di Uomini e Donne. Il noto cavaliere del parterre maschile è senza dubbio uno degli Uomini più desiderati dalle dame che hanno preso parte alla trasmissione nel corso di […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Giorgio Manetti lascia il Trono Over proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne/ Sossio Aruta torna sulla piazza e si sfoga sui social (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tina Cipollari contro Gemma Galgani, il pubblico dice basta e una nota attrice attacca l'opinionista... Sossio Aruta è tornato ufficialmente sulla piazza. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha deciso di chiudere sia con Ursula che con Nevila non avendo trovato in nessuna delle due la donna che sta cercando. La decisione di Sossio ha naturalmente scatenato ulteriori critiche e ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 24/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Giovanni “il maestro dei maestri” che chiede a Maria di poter ballare e vuole che si esibisca anche Gianni sulla stessa base musicale. Secondo l’opinionista sembra a tutti gli effetti una sfida, ma Giovanni ci tiene a precisare che è solo un invito; dopo il giusto riscaldamento entrambi si scatenano sulle note di “Sofia” di Alvaro Soler, ma il pubblico chiamato a ...

Uomini e Donne | Diretta 24 maggio 2018 | Trono Over | Sossio e Ursula : [live_placement] prosegui la letturaUomini e Donne | Diretta 24 maggio 2018 | Trono Over | Sossio e Ursula pubblicato su Gossipblog.it 24 maggio 2018 15:35.

SOSSIO ARUTA E URSULA BENNARDO/ L’ex calciatore prenderà una decisione? (Trono over) : SOSSIO ARUTA e URSULA BENNARDO ancora sotto i riflettori al trono over di Uomini e Donne: i due protagonisti al centro dello studio insieme a Nevila ed Enrico.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 15:40:00 GMT)

Uomini e Donne/ Antonio dedica poesie d’amore ad Angela (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tina Cipollari contro Gemma Galgani, il pubblico dice basta e una nota attrice attacca l'opinionista...(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 15:18:00 GMT)

Uomini e Donne | Diretta 24 maggio 2018 | Trono Over | Donatella e Tomas : [live_placement] prosegui la letturaUomini e Donne | Diretta 24 maggio 2018 | Trono Over | Donatella e Tomas pubblicato su Gossipblog.it 24 maggio 2018 14:58.

Uomini e Donne | Puntata 24 maggio 2018 | Trono Over | Anticipazioni e diretta live : Uomini e Donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.prosegui la letturaUomini e Donne | Puntata 24 maggio 2018 | Trono Over | Anticipazioni e diretta live pubblicato su Gossipblog.it 24 maggio 2018 13:22.

ENRICO ROCCHI/ Chi è il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne che sta conoscendo Ursula? : ENRICO ROCCHI è uno degli ultimi arrivati al trono over di Uomini e Donne. Arrivato per corteggiare Ida Platano, il cavaliere romano ha iniziato a conoscere Ursula Bennardo.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 11:30:00 GMT)

Uomini e Donne/ Tina Cipollari esagera con Gemma Galgani? "Si sta andando oltre - rispetto!" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tina Cipollari contro Gemma Galgani, il pubblico dice basta e una nota attrice attacca l'opinionista...(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 07:35:00 GMT)

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 23/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Gemma e Marco; di recente tra i due c’è stato un confronto a causa di un intervento di Giorgio e la questione sembra non trovare un punto di contatto. Maria lancia un filmato che li vede insieme dietro le quinte, Marco ripete a Gemma il proprio fastidio per questo rapporto “a tre” e Gemma in lacrime tenta di farlo ragionare, lo accusa di farle un ricatto morale e che avrebbe dovuto esternare ...

Diretta Uomini e donne : colpo di scena al Trono Over con Gemma Video : Oggi pomeriggio alle 14.45 torna in onda una nuova puntata di Uomini e donne. Dopo il colpo di scena della scelta di Mariano Catanzaro [Video], le telecamere, questa volta, si focalizzeranno sul trono classico. Per quanto riguarda la scelta di Sara, essa era prevista per oggi ma siccome ci sono stati dei rinvii, il programma è cambiato. A quanto pare, oggi 23 maggio andra' in onda il trono over! Scopriamo subito le anticipazioni ufficiali di ...

