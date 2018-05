Tribunale Genova | Grillo consegni elenco degli iscritti M5S

ilgiornale

(Di giovedì 24 maggio 2018) Guai in vista per Beppe: deve consegnare al curatore nominato daldil"dei partecipanti alla prima associazione M5S del 2009. Ha trenta giorni di tempo per farlo. In caso contrario verrà sanzionato con 3mila euro per ogni giorno di ritardo.Ilha accolto, in parte, il reclamo presentato dal curatore nominato dopo il ricorso presentato da alcune persone che avevano aderito al M5S dalla prima ora, assistiti dagli avvocati Lorenzo Borrè e Alessandro Gazzolo. Le questioni riguardanti il diritto esclusivo del nome, del simbolo e del sito, contenute nel ricorso originario, sono state rinviate all"approfondimento del giudizio di merito. La vicenda, quindi, non si è ancora conclusa.La battaglia legale su simbolo e nome, dunque, va avanti. Secondo gliall'associazione del 2009 la titolarità del simbolo M5S, del dominio internet e delle liste di ...