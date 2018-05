Treno urta camion | un morto e feriti

Torino-Ivrea - Treno urta camion : un morto : 0.44 Grave incidente verso le 23,30 sulla linea Torino-Ivrea ,nel comune di Caluso frazione di Are. Il treno regionale 10027 ha travolto un Tir che tentava di attraversare i binari. Secondo una prima ricostruzione,il Tir con targa lituana adibito a trasporti eccezionali avrebbe attraversato il passaggio a livello nonostante il semaforo stesse già lampeggiando per avvertire dell'imminente arrivo del convoglio.Almeno un morto e circa 20 feriti di ...

Gru urta Treno - To-Sv riapre domani : ANSA, - TORINO, 28 APR - Sarà riaperta domani mattina la linea ferroviaria Torino-Savona interrotta da ieri tra Fossano e Mondovì per il deragliamento di un treno . Lo rende noto Trenitalia. Oltre 80 ...

Gru urta Treno - Torino-Savona interrotta : ANSA, - MONDOVI' , CUNEO, , 28 APR - Disagi per i passeggeri della linea ferroviaria Torino-Savona , interrotta da ieri a causa del deragliamento di un treno all'altezza della stazione di Trinità. ...

Treno urta una gru ed esce dai binari. Alcuni feriti lievi. 'Abbiamo visto la morte' : Paura a bordo di un Treno regionale veloce, partito alle 11.30 da Savona . Il convoglio ha urta to una gru ed è deragliato poco prima delle 13 in provincia di Cuneo . Il tratto interessato è Trinità-...

Treno regionale urta gru privata ed esce dai binari nel Cuneese : dieci feriti lievi : Il convoglio, sui cui viaggiavano centinaia di persone, era in procinto di entrare in stazione e quindi viaggiava a velocità ridotta quando ha urtato la gru - appartenente ad una ditta privata e ...