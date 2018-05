Treno Tir a Caluso | il bilancio è di due morti e 15 feriti Cosa sappiamo finora

agi

: Torino, scontro tra un Tir e un treno regionale, che deraglia: un morto e feriti - Corriere : Torino, scontro tra un Tir e un treno regionale, che deraglia: un morto e feriti - SkyTG24 : #UltimOra Treno contro tir sulla linea Torino-Ivrea, 2 morti e 18 feriti. Tre carrozze sono uscite dalle rotaie. Ap… - SkyTG24 : Scontro tra Tir e treno nel torinese: morto il macchinista, feriti -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Grave incidente ferroviario sulla linea Torino-Ivrea, all'altezza del comune di. Unregionale ha travolto un camion fermo sui binari ad un passaggio a livello della frazione di Arè. L'impatto ha causato il deragliamento di alcuni vagoni e ilprovvisorio è di due, tra cui il macchinista, e diversi. Il rimorchio del tir si è staccato ed è finito contro un'abitazione. L'incidente è avvenuto poco dopo le 23. Tre vagoni sono deragliati e sono almeno 15 idi cui 4 in gravi condizioni. Due codici rossi sono stati trasportati in elicottero al Cto. Subito scattato il piano di maxi emergenza per il 118, Città della Salute e Mauriziano. IlRegionale 10027 era composto da cinque vetture e un locomotore. In seguito all'urto sono deragliate le tre ...