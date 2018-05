TRENO CONTRO TIR NEL TORINESE Video | Caluso | 2 morti e oltre 20 feriti | la nota di RFI

Scontro TRENO -tir nel Torinese - assessore : l’incidente più grave in 25 anni : Lo Scontro tra un treno regionale e un tir verificatosi nel Torinese nella tarda serata di ieri è “il più grave incidente ferroviario avvenuto negli ultimi 25 anni in Piemonte“: lo ha reso noto l’ assessore ai Trasporti della Regione Piemonte che questa mattina ha effettuato un sopralluogo al passaggio a livello di Arè. L'articolo Scontro treno-tir nel Torinese , assessore : l’incidente più grave in 25 anni sembra essere il ...

Torino - l’incidente del TRENO CONTRO un Tir : Sono in via di accertamento le cause dell’incidente ferroviario occorso in nottata a Caluso, in provincia di Torino, che ha provocato due morti e 23 feriti, alcuni dei quali in condizioni gravissime. Alle 23.20 tra le stazioni di Rodallo e Caluso, nella frazione di Are, sulla linea Chivasso-Aosta, un treno regionale ha travolto un trasporto eccezionale che, dopo aver superato le barriere di un passaggio a livello, è rimasto incastrato sui ...