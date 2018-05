Treno centra camion e deraglia | morto il macchinista | 16 feriti

Provincia di Torino - Treno centra un Tir e deraglia : due morti e 20 feriti|Le foto : Un grave incidente ferroviario è avvenuto questa sera a Caluso, in Provincia di Torino . In seguito all’urto sono deraglia te le tre vetture di testa. Il Tir trasportava un carico eccezionale. morti il macchinista del treno e l’autista del camion

Provincia di Torino - Treno centra un Tir e deraglia : un morto e 20 feriti|Le foto : Un grave incidente ferroviario è avvenuto questa sera a Caluso, in Provincia di Torino . Il treno era composto da cinque vetture e un locomotore. In seguito all’urto sono deraglia te le tre vetture di testa. Il Tir trasportava un trasporto eccezionale

Provincia di Torino - Treno centra un Tir e deraglia : un morto e 15 passeggeri feriti : Un grave incidente ferroviario è avvenuto questa sera a Caluso, in Provincia di Torino . Sul posto sono arrivate 7 squadre dei vigili del fuoco, la polizia ferroviaria e i carabinieri della compagnia di Chivasso

Stazione Centrale - tenta di prendere il Treno con 20mila euro di hashish in valigia : arrestato : Non era in regola con i documenti e aveva 2 chili di hashish. È stato fermato dai finanzieri vicino alla Stazione Centrale mentre tentava di prendere un treno insieme alla moglie. L'epilogo? Le ...