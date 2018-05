huffingtonpost

: Nel 2013 l'inciucio pd-forza Italia (che aveva l'unico obiettivo di spartirsi le poltrone dei ministeri) fu chiuso… - BarillariM5S : Nel 2013 l'inciucio pd-forza Italia (che aveva l'unico obiettivo di spartirsi le poltrone dei ministeri) fu chiuso… - FerruccioGaspa1 : RT @HuffPostItalia: Tre ministeri ballerini. Savona blindato all'economia, tre grandi nodi: Esteri, Infrastrutture, Sviluppo-Lavoro https:/… - HuffPostItalia : Tre ministeri ballerini. Savona blindato all'economia, tre grandi nodi: Esteri, Infrastrutture, Sviluppo-Lavoro -

(Di giovedì 24 maggio 2018) "Sono orgoglioso di avere al mio fianco un ministro come Paolo, io sono piccolo di fronte a lui. Lui saprà difendere il diritto dell'Italia di andare a crescere, contrattare da pari a pari con i partner europei: Merkel, Macron, i commissari Ue...". Ennesimo Facebook live di Matteo Salvini dai "tetti di Roma". Il leader della Lega dà per scontata ormai la nomina del professore 'anti-euro'al ministero dell'. E non ha tutti i torti, visto che il nome disembrerebbe ormai assodato anche da fonti cinquestelle. Ma mentre il premier incaricato Giuseppe Conte incontra i partiti, mentre si delinea il travagliato parto di questo governo, restano treancora aperti:, Infrastrutture e lo scontro tra la Lega e il M5s sul super ministero 'Sviluppo Economico e Lavoro' che Luigi Di Maio vorrebbe tutto per sé.Per la Farnesina il nome ...