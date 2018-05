Trasporti | dal Cnr un algoritmo e una app per ridurre il traffico

Trasporti - Inter-Pass per l'intermodalità adriatico-ionica : Un piano per migliorare le connessioni intermodali tra i porti e gli aeroporti della Regione Adriatico " Ionica , al fine di migliorare la gestione del flusso dei passeggeri, soprattutto crocieristi e ...

Dall'acqua ai Trasporti : le tariffe dei servizi locali sono aumentate tre volte l'inflazione : Dal 2015 e tariffe dei servizi pubblici erogati dagli enti locali sono aumentate del 5,6 per cento, oltre 3 volte la crescita dell'inflazione. Lo segnala la Cgia di Mestre portando ad esempio le principali tariffe amministrative applicate dai...

Calendario scioperi dei Trasporti dal 20 al 31 maggio 2018 Video : Tanti scioperi nel settore ferroviario, del trasporto pubblico locale e aereo dal 20 al 31 maggio 2018: lo sciopero generale dei trasporti in alcuni casi sara' nazionale, quindi interessera' tutte le regioni d’Italia. Molte giornate calde, in particolare il 21 maggio in due citta' i mezzi si fermeranno per 24 ore, ma anche il 25 maggio sara' per 24 ore che gli addetti ai trasporti pubblici locali di tre province incroceranno le braccia, così ...

Calendario scioperi dei Trasporti dal 20 al 31 maggio 2018 : Tanti scioperi nel settore ferroviario, del trasporto pubblico locale e aereo dal 20 al 31 maggio 2018: lo sciopero generale dei trasporti in alcuni casi sarà nazionale, quindi interesserà tutte le regioni d’Italia. Molte giornate calde, in particolare il 21 maggio in due città i mezzi si fermeranno per 24 ore, ma anche il 25 maggio sarà per 24 ore che gli addetti ai trasporti pubblici locali di tre province incroceranno le braccia, così come il ...

Trasporti : IDROGENO CARBURANTE GREEN EUROPEO DAL 2018 - UNA GRANDE OPPORTUNITA' PER LA TUSCIA - UN TRENO GREEN ASSOLUTAMENTE DA NON PERDERE : ... ha dichiarato "La tecnologia delle celle a combustibile è ormai matura e può contribuire all'evoluzione dell'economia italiana verso un sistema low carbon, tenendo anche presente che l'evoluzione ...

Roma. Trasporti verso il mare : dal 30 aprile via al piano di potenziamento : Scatta lunedì 30 aprile il piano di potenziamento per le linee del trasporto pubblico dirette verso le spiagge di Ostia. Lunedì

Raffica di scioperi dei Trasporti dal 10 al 20 aprile 2018 Video : Sono veramente tanti gli gli #scioperi dei #trasporti locali e nazionali in programma dal 10 al 20 aprile 2018 in tutta la penisola. Oltre allo stop dei #mezzi pubblici, ci sara' uno sciopero nazionale negli aeroporti di tutta Italia. scioperi trasporti da Nord a Sud Il primo sciopero [Video] ci sara' martedì 10 aprile 2018 e interessera' il personale della societa' Busitalia Veneto, che si asterra' dal lavoro per quattro ore con varie ...

Raffica di scioperi dei Trasporti dal 10 al 20 aprile 2018 : Sono veramente tanti gli gli scioperi dei trasporti locali e nazionali in programma dal 10 al 20 aprile 2018 in tutta la penisola. Oltre allo stop dei mezzi pubblici, ci sarà uno sciopero nazionale negli aeroporti di tutta Italia. scioperi trasporti da Nord a Sud Il primo sciopero ci sarà martedì 10 aprile 2018 e interesserà il personale della società Busitalia Veneto, che si asterrà dal lavoro per quattro ore con varie modalità. Il giorno ...