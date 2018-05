Trasporti | Clia | 2017 anno record crociere con +8% pari a 2 mln di passeggeri

meteoweb.eu

(Di giovedì 24 maggio 2018) Roma, 24 mag. (AdnKronos) –per lenel. I numeri definitivi superano, infatti, anche le previsioni. Ad annunciarlo è l’associazione internazionale dell’industria crocieristica (): nelsono stati 26,7 milioni isaliti a bordo delle navi da crociera nel mondo, al di sopra delle aspettative che si fermavano a 25,8 milioni, chiudendo così un altrodi crescita del comparto e raggiungendo l’ennesimo. Si tratta di una crescita annua superiore all’8%, con due milioni di persone in più che in soli 12 mesi hscelto di salire a bordo di una nave da crociera. E, grazie alle nuove imbarcazioni che prenderil largo, anche per il 2018 si prevede un nuovo massimo di 28 milioni di crocieristi. ‘Ancora una volta l’industria crocieristica ha innalzato l’asticella e superato proiezioni e ...