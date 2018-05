Tragedia di Francavilla | il cognato di Filippone si sfoga | Perché non l' hanno

Tragedia di Francavilla : il racconto dello psichiatra che ha tentato di dissuadere Fausto Filippone : “Escludo che la bambina sia stata sedata”. Lo ha detto all’ANSA lo psichiatra Massimo Di Giannantonio, il mediatore che ha tentato , domenica scorsa, sul viadotto della A14, di dissuadere Fausto Filippone dal gettarsi nel vuoto. “Dal racconto degli agenti che sono giunti per primi sul posto – riferisce il direttore del dipartimento salute mentale della Asl Lanciano Vasto Chieti – la bambina era in piedi sul ...

Tragedia di Francavilla - Filippone ha ucciso anche la moglie : la conferma dall'autopsia : Non sarebbe stata una caduta accidentale, né un suicidio. Marina Angrilli, 51 anni, sarebbe stata spinta giù dal balcone. Lo conferma no - secondo quanto riporta l'Ansa - le prime indiscrezioni trapelate...

La Tragedia di Francavilla - parla il negoziatore. «Filippone diceva : ‘Ho fatto gesti orrendi - devo farla finita’» : parla Massimo Di Giannantonio, ordinario di Psichiatria all’Università degli studi D’Annunzio di Chieti. Lui è stato per ore sul viadotto Alento, insieme a forze dell’ordine e mediatori, a cercare di convincere Fausto Filippone a desistere dai suoi propositi suicidi

Il mistero della Tragedia di Francavilla forse nascosto in un biglietto : Fausto Filippone è l'uomo di 49 anni, che lo scorso 21 Maggio si è lanciato- uccidendosi- da un cavalcavia dell'autostrada A14, dopo aver gettato la figlia Ludovica di dieci anni, un salto di quaranta metri. Per sette ore è rimasto aggrappato ad una rete di recinzione, mentre le forze dell'ordine tentavano una mediazione per farlo desistere, con il corpo della piccola Ludovica che giaceva inerme sotto di lui. Perché nessuno si è avvicinato alla ...