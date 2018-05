Tra Mattarella e Salvini si accende il duello su Paolo Savona

agi

: #GovernoConte Di Maio e Salvini: i nomi dei ministri vengono proposti da Conte a Mattarella, puntiamo a governare p… - tg2rai : #GovernoConte Di Maio e Salvini: i nomi dei ministri vengono proposti da Conte a Mattarella, puntiamo a governare p… - MichelaRoi : RT @StefanoDeloren1: Già nubi sul governo Conte. No di Mattarella ai diktat - StefanoDeloren1 : Già nubi sul governo Conte. No di Mattarella ai diktat -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Giuseppe Conte avvia le sue consultazioni alla Camera, ma pare che non siano ancora finite quelle che di solito si tengono nelle stanze del Quirinale. Gli incontri del Presidente del Consiglio incaricato si snocciolano per tutto l’arco della giornata, e nella maggior parte dei casi non contengono novità di rilievo (la notizia è invece l'incontro, previsto domani, tra il professore e il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco. Contemporaneamente, però, riparte un botta e risposta tra il Quirinale e Matteo. Oggetto: i poteri di nomina e l’indipendenza dei presidenti del Consiglio e della Repubblica. Esattamente come se fosse ancora ieri. E l’argomento rischia di restare caldo per molti giorni, perché non di semplice discussione teorica si tratta: c’è in ballo la nomina dial ministero ...