Toscana | il Consiglio di Stato dice no a inceneritore di Case Passerini Sconfitta la

(Di giovedì 24 maggio 2018) L’di, vicino a Sesto Fiorentino, non si farà. A bloccare l’autorizzazione per la costruzione dell’opera di combustione dei rifiuti èildiche nella mattinata di giovedì ha confermato la sentenza del Tar toscano del novembre 2016. La decisione dei giudici amministrativi “mette la parola fine al termovalorizzatore di” ha esultato il presidente della RegioneEnrico Rossi, contrario all’opera diversamente dalla maggioranza targata Pd che lo sostiene in. Proprio quei dem che da dieci anni, erano ancora i tempi di Matteo Renzi alla guida della Provincia, considerano strategica quella struttura nella politica regionale sui rifiuti. La sentenza deldiè una vittoria per i comitati civici e ambientalisti (Wwf, Italia Nostra, Forum ambientalista) e i Comuni di Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino ...