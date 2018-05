Torna la Fiera Campionaria del Mediterraneo dal 26 maggio a Palermo

Cagliari - Tornano i concerti alla Fiera : "Questo accordo - ha sottolineato il sindaco Massimo Zedda - rientra in un'intesa più ampia per il rilancio complessivo del quartiere fieristico anche con gli spettacoli e lo sport". ...

Cagliari - Tornano i concerti alla Fiera : "Questo accordo - ha sottolineato il sindaco Massimo Zedda - rientra in un'intesa più ampia per il rilancio complessivo del quartiere fieristico anche con gli spettacoli e lo sport". Soddisfazione ...

Tennis - Next Gen Tornano a Milano Fiera : ANSA, - ROMA, 15 MAG - Per il secondo anno consecutivo, le Next Gen Atp Finals si svolgeranno a Milano. La seconda edizione della fase finale del più importante torneo di Tennis dedicato ai migliori ...

Torna Quattrozampeinfiera - la fiera dei nostri amici animali sabato 26 e domenica 27 alla Mostra d'Oltremare. : Un'opportunità per osservare da vicino il misterioso mondo dei gatti, con i suoi mille colori, sfumature e particolarità e scoprire quanto sia magico! Imperdibili saranno gli spettacoli che si ...

Bolzano - Torna la fiera del Tempo Libero : Bolzano. Tempo Libero è amata da tutti, grandi e piccoli, giovani o persone mature rimaste giovani nello spirito. Il ricco ed avvincente programma di eventi offre la possibilità di coinvolgimento in ...