Torna Acqua for Life | il progetto charity per l' acqua potabile

Vela - Europei Laser 2018 : Francesco Marrai Torna in acqua per ritrovare la vittoria. Anche Giovanni Coccoluto può provarci : Scatteranno lunedì gli Europei delle classi Laser, Standard e Radial, nella baia di La Rochelle, nella costa ovest della Francia. Saranno quindi assegnati due titoli continentali, detenuti dall’inglese Nick Thompson e dall’olandese Marit Bouwmeester. Medaglia d’argento in carica, farà il suo ritorno in acqua Francesco Marrai. È sicuramente lui l’asso della spedizione azzurra, assente dai campi di regata dalla fine di ...

La terra Torna a tremare : scossa di 4.2 ad Acquaviva Collecroce. Paura in Basso Molise : Il Molise torna a tremare. Alle 11.48 di questa mattina, 25 aprile, una scossa di 4.2 si è registrata ad Acquaviva Collecroce . In molte le persone, soprattutto in Basso Molise, che hanno avvertito il ...

Sereno variabile Estate Torna con Osvaldo Bevilacqua dal 2 giugno su Rai2 (Anteprima Blogo) : Dopo la chiusura dell'edizione "invernale" prevista nelle prossime settimane di Sereno variabile, torna l'appuntamento con l'appendice estiva dello storico appuntamento con il periodico di turismo, territorio e tempo libero ideato da Osvaldo Bevilacqua.La nuova serie di Sereno variabile, andrà in onda da sabato 2 giugno alle ore 13:30 a cui seguirà ogni settimana la puntata della domenica alle ore 13:45 e coinciderà con il ritorno alla ...

Passeggiate spaziali sott’acqua per Tornare a camminare sulla Luna : La Neutral Buoyancy Facility (NBF) dell’Agenzia Spaziale Europea presso l’European Astronaut Centre, vicino Colonia in Germania, è una delle piscine più profonde d’Europa, e da tre anni aiuta i preparativi per un ritorno umano sulla Luna. E’ stata il teatro dello studio ‘Moondive‘ in cui sono state utilizzate tute spaziali appositamente studiate per simulare la gravità Lunare, che è solo un sesto di quella ...

Spazio - passeggiare sott'acqua per Tornare a camminare sulla Luna : Roma, 18 apr. , askanews, È una delle piscine più profonde d'Europa, ma da tre anni aiuta i preparativi per un ritorno umano sulla Luna. La Neutral Buoyancy Facility , NBF, dell'Agenzia spaziale ...

Biella : Torna Musicarte con l'Acqua nella collezione storico-artistica : Nuovo percorso tematico domenica 8 aprile, alle 16, per Musicarte, il progetto di Museo del Territorio Biellese e UPBeduca dedicato alla valorizzazione della collezione permanenti del Museo. Dopo il ...

L'acqua Torna potabile. Riapre l'asilo di Viale Marche a Trapani : Riapre i battenti l'asilo nido di Viale Marche a Trapani, chiuso dallo scorso uno marzo per L'acqua inquinata. 'Sono stati eseguiti i lavori di sanificazione della cisterna e di tutti gli ambienti - ...

Affari Tuoi - Flavio Insinna Torna in Rai/ Quando anche l'acqua Rocchetta lo aveva mollato... : Rai, torna Affari Tuoi con Flavio Insinna: riprende la sfida a Striscia la Notizia. Il noto programma della tv pubblica tornerà in onda fra un anno, a marzo del 2019(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 18:12:00 GMT)

Gas - luce e acqua : ecco perché le tariffe Tornano a crescere : Le tariffe tornano a crescere. Secondo la Cgia di Mestre, nel 2017 si è invertita la tendenza al ribasso dei due anni precedenti. Ad eccezione dei servizi telefonici (-0,8 per cento), tutte le altre 9 voci analizzate dall’Ufficio...

