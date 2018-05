Torino - treno contro tir : due morti e 23 feriti. Autista indagato per disastro : È di due vittime e 23 feriti il bilancio definitivo dell'incidente ferroviario della scorsa notte a Caluso, nel Torinese. A causarlo un tir con targa lituana, trasporto eccezionale:...

Scontro tra treno e tir - due morti e 20 feriti sulla Torino-Ivrea. “Il camion ha sfondato il passaggio a livello” : Un tir fermo sui binari all’altezza di un passaggio a livello. Un treno regionale, il Torino-Ivrea 10027, che non riesce a fermarsi in tempo, nonostante il macchinista abbia azionato in freno di emergenza. E lo Scontro, che fa deragliare il locomotore e due vagoni. E’ successo mercoledì sera, intorno alle 23:20, tra le stazioni di Rodallo e Caluso sulla linea Chivasso-Aosta. L’impatto violentissimo ha ucciso due ...