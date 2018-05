Torino : Trenitalia - cordoglio per decesso macchinista - vicinanza a feriti : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – Il presidente, l’amministratore delegato e l’intero consiglio di amministrazione di Trenitalia esprimono il cordoglio e sono vicini ai familiari del macchinista del treno Regionale 10027 deceduto ieri sera in seguito all’incidente ferroviario avvenuto fra Caluso e Rodallo, sulla linea ferroviaria Torino – Ivrea. I vertici di Trenitalia sono vicini ai passeggeri feriti e ai loro familiari. ...

FOSSANO/ Assalto ai bus di Trenitalia dopo il treno deragliato sulla Torino-Savona : FOSSANO, Assalto ai bus di Trenitalia dopo il deragliamento del treno sulla linea Torino-Savona. Non sono mancati disagi per via dei pochi posti disponibili(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 12:21:00 GMT)